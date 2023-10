Valls iniciarà la campanya de vacunació contra la grip i la covid-19 el pròxim 23 d'octubre

El Centre Cultural Municipal serà el centre de vacunació central, però a més es mantenen altres punts a barris i zones de la ciutat

Actualitzada 13/10/2023 a les 15:54

El proper dilluns 23 d'octubre s'inicia la campanya de vacunació de la grip que, per segon any, també inclourà, a més, la vacunació de la Covid-19. L'Ajuntament de Valls amb col·laboració amb el departament de Salut i el Centre d'Atenció Primària Valls Urbà Ignasi Sarró – ICS Camp de Tarragona, habilita el Centre Cultural Municipal com a punt de vacunació central.A partir d'aquest dimecres 11 d'octubre es pot sol·licitar cita, a través de l'aplicació de la Meva Salut o bé adreçant-se al CAP Ignasi Sarró o trucant al 977 60 20 00 . Es pot sol·licitar cita per a la vacunació de la grip o de la Covid i també per a l'administració de les dues vacunes el mateix dia, opció aquesta última que les autoritats sanitàries recomanen especialment.A més del Centre Cultural, la campanya de vacunació es descentralitza com en anys anteriors a diferents zones i barris: Biblioteca Carles Cardó (31 d'octubre), Barri de les Comarques (23 de novembre), Unió Anelles de la Flama (24 de novembre), i Habitatges de la Colla Vella i Fontscaldes (30 de novembre).La vacunació contra la grip i la Covid-19, s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen aquestes infeccions i també a les que poden transmetre la grip i la Covid-19 a altres persones en situacions d'alt risc, com ara professionals de la salut.Cal destacar la importància de la prevenció d'aquestes infeccions respiratòries, ja que, durant la tardor i l'hivern és quan més circulen aquests virus. En algunes persones, els virus responsables d'aquestes malalties poden arribar a produir complicacions greus. Vacunar-se, doncs, és vital per reduir la transmissió d'aquestes infeccions i per a prevenir-ne complicacions.