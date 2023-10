Més propostes familiars i gastronòmiques a la Fira del Vent del Pla de Santa Maria

Aquest dissabte i diumenge, el poble s'omplirà d'activitats i propostes pensades per a tots els públics

El Pla de Santa Maria ho té tot a punt per a inaugurar la Fira del Vent. Demà i diumenge, el poble s'omplirà d'activitats i propostes pensades per a tots els públics. Les activitats familiars són un dels puntals del programa, així com les novetats en l'apartat gastronòmic. L'oferta gastronòmica d'aquesta edició està especialment reforçada amb la presència de més food trucks i una zona de taules i cadires que acolliran els vermuts musicals.Entre furgonetes i estands, hi haurà 14 punts on adquirir menjar o begudes. Per acompanyar els vermuts, demà tocarà Palhoça i diumenge, Duo Lipo. Tots dos dies serà a les 12.30, al costat de l'entrada del recinte firal. Al programa hi figuren també els actes més tradicionals, començant pel correfoc i la festa jove Enfila la Fira, que es duran a terme aquesta nit. L'esmorzar ramader uneix tradició i gastronomia i es farà, un any més, diumenge a les 9.30 a la carpa jove.La Fira Multisectorial arriba a l'edició 32. Al seu voltant, demà hi haurà les trobades de camions tunejats, d'intercanvi de plaques de cava i de gegants i capgrossos. Diumenge serà el torn dels cotxes clàssics i dels modelistes navals. En aquest recinte, hi haurà una mostra de ciclomotors Mobylette de la col·lecció del planenc Aleix Solé i una mostra de pintura d'artistes planencs. També s'hi podrà trobar la mostra d'entitats. El Centre d'Interpretació del Tèxtil es podrà visitar per lliure i també amb visites guiades demà a la tarda i diumenge al matí, coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni i requereixen inscripció prèvia o a la mateixa fira.L'oferta familiar es completarà amb altres activitats tant dins com fora del recinte. A l'interior hi haurà tallers de carros de vela, de ceràmica, sobre l'aigua i el, una activitat educativa sobre l'economia circular. També dins del recinte hi haurà el planetari, l'exhibició de carros de vela de ràdio control, i l'espectacle de titelles, el diumenge a les 11 h.A l'exterior es podran fer passejades en carro i, a la bassa de la fàbrica, amb barca. I una mica més lluny, al Centre Cívic, tindrà lloc l'espectacle infantil, el diumenge a la tarda. El Centre Cívic també acollirà: la passarel·la de moda Fashion Air. En acabat, s'hi oferirà el sopar de la fira i l'espectacle Gran nit d'òpera i sarsuela, a càrrec de la companyia NS danza. Per als més joves torna l'Ensumania Fest, amb la festa de la cervesa amb les actuacions musical de L'Artriste, Miquel del Roig, Roc'n'busto, Mitjanit i DJNatura.Les atraccions de fira no hi faltaran i estaran situades a l'espai entre la Fàbrica i la bassa. A la parada de la Marquesa, a l'altra banda de l'avinguda Gaudí, hi haurà el camp per córrer amb carros de vela. I l'espai per a la solidaritat serà la seu de l'Associació de la Gent Gran, que acollirà l'espai per a la donació de sang, demà matí i tarda. La cloenda tindrà lloc el diumenge a les 8 del vespre, amb l'espectacle titulat, un recorregut basat en el mite de l'Atlàntida amb so, llum i color. Es completarà amb enceses de lluïment i pirotècnia aèria amb els Diables del Pla.