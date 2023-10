Les obres d'adequació de l'entorn de l'antiga estació de Cambrils encaren la recta final

La nova rambla obre la vila al mar, reconnectant els barris de l'Eixample i Horta de Santa Maria, separats històricament pel traçat ferroviari

Actualitzada 13/10/2023 a les 12:35

Les obres d'adequació de l'entorn de l'antiga estació de Cambrils avancen a bon ritme i el nou tram de rambla que uneix les avingudes Vidal i Barraquer i Horta de Santa Maria ja és una realitat. Els treballs es concentren ara en l'obertura d'un pas de vianants pel centre de la rotonda de la cruïlla entre el passeig Horta de Santa Maria i l'Avinguda de la Llosa.



L'alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, i el regidor d'Obra Pública, Enric Daza, van visitar les obres dilluns passat, acompanyats pels directors del projecte, Vanessa Triquell i Pere Amorós, i el responsable de l'empresa adjudicatària, Xavi Blanco, per conèixer de primera mà els treballs realitzats.L'alcalde de Cambrils va destacar la nova vista que s'obre cap al mar amb l'enderroc de l'antiga estació i va explicar que aquesta obra representa la reconnexió de la vila amb la platja després de més de 150 anys dividits per la línia ferroviària.En aquest sentit, el regidor d'Obra Pública, Enric Daza, va celebrar l'eliminació d'aquesta barrera arquitectònica històrica i va afirmar que la creació d'aquest nou espai, que molt aviat podrà gaudir la ciutadania, significarà una transformació de la mobilitat, que en el futur prendrà una nova vida amb el tren tramvia i la via verda.Les obres d'adequació de l'entorn de l'estació han consistit en la construcció d'un nou tram de rambla que dona continuïtat a les dues avingudes, adaptant la diferència d'amplades, i repetint la configuració de passeig de vianants central, carril bici i dues calçades laterals, amb passos adaptats i enllumenat.L'estació de tren estava en desús després de la posada en marxa el corredor del Mediterrani. L'edifici es va constriur el 1865 juntament amb la línia fèrria, per on van passar trens durant més de 150 anys, pel mig del terme de Cambrils. L'objectiu de l'Ajuntament és tornar a integrar la trama urbana i per això, a més de les obres de l'estació, des del 2021 ja ha obert diversos passos provisionals a diferents punts per travessar les vies mentre Adif no les desmantelli totalment.