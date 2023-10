La Festa de l'Esport torna a Torredembarra el pròxim 22 d'octubre

La festa comptarà amb més de 40 activitats i una participació de 30 entitats

Actualitzada 13/10/2023 a les 14:48

El 22 d'octubre Torredembarra viurà una nova edició de la Festa de l'Esport, l'aparador per conèixer la gran diversitat de modalitats que ofereixen entitats esportives (incloent clubs i gimnasos) amb un atapeït programa amb activitats participatives per a tots els públics, incloent l'esport adaptat. Concretament, hi participaran 30 entitats que oferiran més de 40 activitats diferents, mostrant la gran rellevància del sector al municipi, una rellevància que la Regidoria d'Esport fa temps que destaca amb el lema «Torredembarra és esport».La jornada començarà a les 9.30 h amb l'obertura del recinte i informació de les activitats i a les 10 h s'iniciaran les activitats programades i a les 19.15 h tindrà lloc la cloenda. Tota la jornada es desenvoluparà als 50.000 mde la Zona Esportiva Municipal, però les activitats es distribuiran en diferents espais: a l'interior i a l'exterior del Pavelló Municipal Sant Jordi, al camp de futbol, a la pista d'atletisme, a la piscina coberta i a la descoberta, a les pistes de tennis i de pàdel i a la pista de petanca.El públic assistent podrà gaudir de classes de pràctica esportiva i tastets, exhibicions, jocs, inflables i moltes més activitats relacionades amb el món de l'esport de manera totalment gratuïta. A més, els participants que prenguin part en un mínim de sis activitats podran obtenir gratuïtament la samarreta de la Festa de l'Esport, fins a exhaurir existències.També hi haurà una zona destinada als estands dels clubs i entitats, servei de bar i esmorzar de brasa, i paella popular al preu de 8 €(paella, beguda i peça de fruita). També hi ha possibilitat de menú sense gluten. Els tiquets de la paella popular es poden adquirir a la recepció del Pavelló Municipal Sant Jordi.