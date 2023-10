La Diputació de Tarragona participa a l'assemblea general de la xarxa d'entitats locals de desenvolupament local REDEL

En el marc d'aquesta xarxa d'àmbit estatal la Diputació impulsa el projecte Redel Rural Silver, que busca aprofundir en les oportunitats de la longevitat en el món rural

Actualitzada 13/10/2023 a les 13:50

La Diputació de Tarragona ha participat a l'assemblea general de la Xarxa d'entitats de desenvolupament local d'àmbit estatal REDEL, de la qual n'és sòcia, al País Basc. El diputat delegat de Gestió de persones i Talent de la Diputació, Joan Castor Gonell, juntament amb la resta d'assistents, ha pogut conèixer iniciatives relacionades amb la governança, l'economia social, el talent i les indústries culturals i creatives basques. La trobada de representants de les 33 entitats membres de REDEL l'ha organitzat en aquesta ocasió l'associació basca d'agències de desenvolupament GARAPEN.Fruit del vincle establert amb aquesta xarxa d'entitats, la Diputació de Tarragona impulsa el projecte Redel Rural Silver, a través de l'àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria. Amb aquest projecte es vol aprofundir en les oportunitats de la longevitat en el món rural, impulsar col·laboracions i fomentar nous projectes ocupacionals, de reactivació econòmica i de repoblament als territoris rurals. Dins del projecte s'ha convocat un concurs d'idees empresarials per tal de detectar necessitats del col·lectiu sènior (majors de 55 anys) en l'àmbit del turisme i donar sortida a les inquietuds dels municipis rurals a través de l'economia «silver» per contribuir al repoblament.Així, diverses empreses i persones emprenedores del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès estan treballant conjuntament en la cerca de possibles solucions per contribuir al desenvolupament del territori potenciant el turisme sènior a l'entorn rural. Les trobades es realitzen al laboratori d'innovació social del projecte, el Rural Silver Lab, ubicat a l'espai CoEbreLAB, a Móra d'Ebre, en el qual tenen lloc diversos tallers intergeneracionals, formació específica i on les persones participants poden provar i analitzar les diverses necessitats dels sectors del turisme, l'emprenedoria i l'economia «silver».