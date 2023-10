La biblioteca de Cambrils busca voluntariat per millorar la comprensió lectora dels infants

El programa Lecxit acompanya nens i nenes de primària per fer de la lectura una experiència divertida i impulsar l'èxit educatiu

La Biblioteca Josep Salceda i Castells de Cambrils busca voluntaris i voluntàries que vulguin dedicar 20 hores a raó d'una hora setmanal a fer de mentors i mentores dels nens i les nenes que s'inscriguin al programa Lexit de la Fundació Bofill. Enguany la biblioteca cambrilenca forma part d'aquest programa, que té per objectiu impulsar l'èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora. Les persones interessades poden contactar amb la biblioteca presencialment, per telèfon ( 977 363 495 ) o per correu electrònic ( bib@cambrils.cat ).El repte del projecte és garantir que tot l'alumnat finalitzi l'etapa de primària amb un nivell de competència lectora que els asseguri el seu desenvolupament educatiu i social. Per fer-ho, compta amb una xarxa de 300 Espais Lecxit (centres educatius, biblioteques i entitats socials) a 150 municipis on més de 2.000 persones voluntàries acompanyen setmanalment un infant de 4t, 5è o 6è de primària per fer de la lectura una experiència divertida i apassionant. Lecxit també ofereix orientacions i materials a les famílies per implicar-les en la millora dels hàbits lectors i es coordina amb els centres educatius per triar els infants que més necessiten participar en el projecte.Pel que fa a l'agenda d'activitats, aquest octubre la biblioteca ha programat l'espectacle familiar «La biblioteca de Mr. Seguin», que es podrà veure el 25 d'octubre a les 18 hores al Centre Cultural (carrer Sant Plàcid, 18), gràcies al patrocini del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquest espectacle de la companyia Bambadaboom, recomanat especialment per a famílies amb nens i nenes a partir de 6 anys, és un viatge literari i musical a través de l'obra de Josep Vallverdú, en el centenari del seu naixement.D'altra banda, durant el mes d'octubre es reprendran les trobades de tots els clubs de lectura. El Club de Lectura en família, per a nens i nenes de I4, I% i 1r, té una cita el 20 d'octubre per comentar el llibre «de Kitty Crowther. El Club de Lectura Adult, que ja es va posar en marxa el setembre, gaudirà d'una sessió especial oberta amb l'escriptora Teresa Saborit, dins de la programació del Campus Extens de la URV. Finalment, el 27 d'octubre iniciaran el curs els clubs de lectura infantil i juvenil.