Els allotjaments de la demarcació de Tarragona assoleixen ocupacions del 90% durant el pont

Els hotels de les zones urbanes i l'Alt Camp i la Conca es queden amb una ocupació mitjana del 45%

Actualitzada 13/10/2023 a les 17:29

Els allotjaments turístics de Tarragona i l'Ebre han presentat xifres d'ocupació diverses aquest pont d'octubre. D'una banda, segons l'Associació d'Empresaris Hotelers de Tarragona i l'Ebre (AEHT) les bones temperatures han allargat la temporada d'estiu a destins de la Costa Daurada com Cambrils, Calafell o Altafulla on les ocupacions s'han mantingut entre el 75% i el 90%.També a les Terres de l'Ebre s'han quedat prop de la plena ocupació (85% - 90%). Comarques com la Terra Alta o el Priorat esperaven aquestes dates per compensar els mals resultats de juliol i agost. D'altra banda, les zones urbanes i d'interior com Reus, Valls o la Conca de Barberà han tingut un pont amb una ocupació mitjana del 45%, principalment en els hotels.