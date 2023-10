El Parc Natural de la Serra de Montsant engega un procés participatiu per implicar la població en la seva gestió

La iniciativa «El Parc t'escolta!» començarà el proper dia 17 d'octubre amb una sessió presencial a Cabacés

El Parc Natural de la Serra de Montsant engegarà un procés participatiu per conèixer de primera mà les inquietuds, propostes i opinions de la gent que viu als 11 pobles que integren Parc. La iniciativa «El Parc t'escolta!» té com a objectiu recollir propostes de millora entorn a àmbits tant diversos com l'ús públic, el patrimoni natural i cultural o les implicacions de viure i treballar a aquest territori. Alhora, vol potenciar la participació de la gent del territori i augmentar el vincle entre l'espai natural protegit i l'equip gestor del parc.



El procés coincideix amb la celebració del 20è aniversari del Parc i combinarà les sessions presencials amb la via telemàtica a través del canal Participa . Les sessions presencials arrancaran el dia 17 d'octubre a les 18 hores a Cabacés i seguiran durant el mes d'octubre i novembre als municipis de la Bisbal de Falset, Margalef, la Morera de Montsant, Cornudella de Montsant, Ulldemolins, La Figuera, la Vilella Baixa i la Vilella Alta.Tot plegat servirà per analitzar la percepció que la població té del Parc i detectar problemàtiques i treballar propostes de millora. Així mateix s'analitzarà l'eficàcia dels canals de comunicació entre el Parc i els habitants dels municipis que el conformen i es treballarà per enfortir els vincles amb el territori.Més endavant, en una segona fase s'analitzaran les propostes recollides durant el procés participatiu i es tindran en compte alhora d'establir àmbits d'actuació prioritaris i planificacions futures.El Parc Natural de la Serra de Montsant té una superfície de 9.242 hectàrees i hi viu una població censada de 2.638 habitants.