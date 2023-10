El Festival del Vi i la Gastronomia de Cambrils obre portes

El parc del Pescador n'és l'epicentre

Actualitzada 13/10/2023 a les 09:37

El Parc del Pescador s'ha convertit en l'epicentre de la tretzena edició del Festival del Vi i la Gastronomia de Cambrils. Fins diumenge, el municipi del Baix Camp ofereix tota una experiència al voltant dels vins, caves i vermuts de 24 cellers d'arreu de la província, maridats amb les degustacions gastronòmiques de 17 restaurants i productors cambrilencs. La fira obrirà durant tot el cap de setmana des de les 11 a 15 hores i de les 18 a les 23 hores.



Entre algunes les activitats proposades per la jornada d'avui en destaca el tast comentat on es podrà gaudir de tres formatges artesans catalans que aniran acompanyats cadascun d'ells amb vins guardonats als Premis Vinari 2023. El tast és gratuït, però cal reservar a la caseta d'inscripcions de la Fira del Vi. A les 19 h el grup Cruzados amenitzarà el tast de dos vins de la DO Conca de Barberà i de dos caves. A les 21.30 h. començarà, a l'escenari Pèrgola, la subhasta de les botes pintades pels artistes de Cambrils Art Total. La recaptació de la subhasta anirà destinada a l'associació. La jornada d'avui la tancarà el concert del grup de, The BCN Fireballs.