Cambrils retira progressivament privilegis als regidors per assistir a actes o espectacles

Els regidors hauran de pagar les entrades d'actes, espectacles i concerts i desapareix la reserva de la Fila 1 per autoritats

Actualitzada 13/10/2023 a les 15:38

L'equip de govern de l'Ajuntament de Cambrils ha acordat retirar progressivament diverses mesures que tradicionalment constituïen, en opinió del regidor de Cultura, Jordi Barberà, privilegis dels regidors. Aquest passat cap de setmana ha estat el primer en posar-se en pràctica la nova instrucció sobre privilegis en espectacles, concerts o esdeveniments esportius.En concret, tots els regidors i regidores hauran de pagar de la seva butxaca les entrades per tots els actes, espectacles i concerts que programi l'Ajuntament, amb l'excepció del regidor o regidora del Departament que organitzi l'acte o, si hi assisteix, l'alcalde.Així mateix, desapareix la Fila 1 o d'autoritats i els regidors hauran de comprar la entrada numerada que hagin adquirit com tota la resta de ciutadans. Tampoc es farà reserva d'entrada als regidors i/o acompanyants. En matèria d'assistència a dinars i sopars, cada regidor/a es pagarà el seu cobert.