40 joves del Camp de Tarragona participen en un càsting per sortir al Carnet Jove 2024

Els candidats han superat la primera fase de vídeo-càsting amb 1.329 aspirants

Actualitzada 13/10/2023 a les 16:43

El Carnet Jove —gestionat per l'Agència Catalana de la Joventut— ha portat a terme aquest passat dimecres a Tarragona un els cinc càstings presencials arreu de Catalunya per escollir un total de 30 nois i noies que formaran part de la campanya de promoció del carnet pel proper any 2024.Un total de 40 nois i noies d'entre 12 i 31 anys de diferents poblacions del Camp de Tarragona van ser citats a l'Espai Jove Kesse per a realitzar el càsting corresponent. Es tracta de joves que van resultar seleccionats d'entre els 1.329 aspirants catalans que el mes passat ja van participar en un vídeo-càsting, dels quals un total de 113 eren del Camp de Tarragona.Un cop a dins, un equip audiovisual els va fer diferents proves de posada en escena davant les càmeres. Entre els criteris de selecció, hi ha el fet de trobar joves diversos, naturals i sense necessitat d'experiència a l'hora d'actuar.