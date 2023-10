Vila-seca rehabilita diversos espais dins del Parc de la Torre d'en Dolça

Es tracta d'espais que tenen un interès històric, arqueològic o bé mediambiental

Vila-seca ha iniciat recentment els treballs de rehabilitació en espais d'interès històric, arqueològic i mediambiental del Parc de la Torre d'en Dolça. El projecte abastarà fins a 4 zones dins del parc, de les quals ja s'ha començat a treballar amb dues: la vil·la romana dels Aragalls i la bassa de la mina de soldó.En primer lloc, s'està realitzant una intervenció arqueològica a la vil·la romana dels Aragalls, espai que es protegirà i es posarà en valor mitjançant cartellera específica. Situada a l'est del parc, en aquesta vil·la ja es van fer intervencions entre els anys 1979 i el 1980, per part del Grup de Recerques Arqueològiques de Vila-seca. Les troballes van permetre datar el jaciment entre els segles II-I aC i el segle III de la nostra era.A banda de la vil·la romana, actualment també es treballa amb l'antiga bassa de reg, també coneguda com la bassa de la mina de soldó. Aquesta està previst que es rehabiliti per complet amb l'objectiu d'evitar el seu deteriorament, però conservant sempre el rastre d'una infraestructura antiga i històrica lligada amb el desenvolupament d'una agricultura de regadiu. En aquest cas, també s'instal·larà cartelleria específica per a representar com era un antic reg agrícola a principis del segle XX.Cal destacar que aquest projecte de rehabilitació, abasta també la reparació de la lona impermeabilitzant de la llacuna que concentra un major nombre d'observacions d'ocells al parc. Per últim, també contempla una actuació en un dels camins més transitats del parc que van de nord a sud. Aquesta actuació consistirà en refer un ferm de paviment tou, ben confinat per vorades i la construcció d'unes cunetes que millorin el drenatge al llarg de tot el traçat.Aquestes actuacions, en total quatre, tenen un pressupost total de 250.000 euros, dels quals 200.000 euros, han estat subvencionats per la Diputació de Tarragona.