Santa Coloma de Queralt organitza un escape room al carrer amb motiu de la Castanyada

L'objectiu dels equips participants és obrir el cofre del tresor de la Bruixa i trobar les castanyes d'or

Actualitzada 11/10/2023 a les 10:21

El diumenge 29 d'octubre a partir de les 11 del matí, amb prèvia inscripció de tothom que vulgui participar, tindrà lloc a Santa Coloma de Queralt un escape room al carrer. Amb el títol «El tresor de la Bruixa» s'ha preparat un joc de pistes en format escape room per diferents espais del municipi.A través d'una ambientació especial, música, tecnologia i plafons amb dibuixos de l'il·lustrador Valentí Gubianas els i les participants amb equips hauran de desxifrar els enigmes, realitzar les proves i trobar les pistes per resoldre el misteri a temps. Gaudire proposa trobar el misteri d'una castanyera que té l'habilitat de convertir les castanyes en or.La regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt amb el suport de l'Oficina Jove de la Conca han preparat aquesta activitat adreçada al públic jove, famílies i per a tothom que tingui ganes de passar una bona estona amb aquest escape room al carrer.Les inscripcions ja estan obertes i l'activitat és per a tots els públics (famílies, grups de joves, colles d'adults...). Cal fer la inscripció en la franja horària que apareix a la plataforma de reserva de participació en l'activitat i fer constar el nom i cognoms d'una persona de l'equip (els equips han de ser conformats com a màxim fins a 6 persones). Aquest és el enllaç per a inscriure's: https://www.entrapolis.com/entrades/escape-room-tresor-bruixa-sta-coloma-de-queralt