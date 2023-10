Salou reforça la seguretat viària amb un pla de senyalització horitzontal

Un total de 37 carrers seran objecte d'aquesta intervenció, destacant entre ells el Passeig Jaume I o la plaça d'Europa

Actualitzada 11/10/2023 a les 11:21

L'Ajuntament de Salou ha iniciat el procés de renovació de la senyalització horitzontal a diversos carrers del municipi amb l'objectiu de millorar la senyalització i la mobilitat viària. Aquesta intervenció, que té una inversió prevista de 217 mil euros amb IVA inclòs, s'emmarca dins la política municipal de manteniment, millora de les vies urbanes. L'actual govern municipal ha posat un èmfasi especial en la millora i embelliment de la ciutat.Un total de 37 carrers seran objecte d'aquesta intervenció, destacant entre ells el Passeig Jaume I, l'Avinguda Principat de Tarragona, plaça d'Europa, Carrer Barcelona, Urbanització Cap Salou, Carrer Advocat Gallego, Avinguda Carles Buigas i Via Roma.Durant aquest període, es renovaran passos de vianants, símbols, illetes, parades de bus, parades de taxi i zones de càrrega i descàrrega, utilitzant pintura de doble component. Els treballs s'iniciaran a principis de novembre i es preveu que tinguin una durada d'aproximadament d'uns sis mesos.La planificació i execució d'aquests treballs es farà en funció de les necessitats i el grau de degradació de l'estat actual de la senyalització. Serà el Departament de Mobilitat de la Policia Local qui marcarà les zones prioritàries d'intervenció.Amb aquesta acció, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la seguretat i el benestar dels seus ciutadans, millorant la visibilitat de la senyalització viària.Aquest compromís s'ha traduït en nombroses accions i projectes que pretenen transformat significativament la imatge urbana, apostant per una ciutat més amable, segura i atractiva tant per als seus habitants com per als visitants.