Raquel Sánchez diu que el 23 d'octubre es posarà en servei el túnel del coll de Lilla

La ministra de Transports afirma que el «context polític» porta «al relat del victimisme» sobre inversions

Actualitzada 11/10/2023 a les 14:33

La ministra de Transports en funcions, Raquel Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que el túnel del coll de Lilla, que uneix Valls i Montblanc per l'A-27, entrarà en servei el pròxim 23 d'octubre.Segons ha indicat en declaracions a la premsa en una visita al Saló Nàutic de Barcelona, aquesta obra, i d'altres com la de l'R3 que comença demà, són «el fruit» de l'entesa entre administracions.Preguntada pel balanç fet aquest dimarts pel Govern sobre l'execució pressupostària de Renfe i Adif els darrers anys, ha admès que el «context polític» actual porta «al greuge i el relat del victimisme». En aquest sentit, ha defensat que l'actual executiu espanyol està «invertint com mai a Catalunya», particularment a Rodalies.El túnel del coll de Lilla, que cobreix un tram de 5,5 quilòmetres, es posarà en servei després d'un llarg procés. De fet, les obres van començar l'any 2008, però amb la crisi financera i sense pressupost, van quedar aturades. Finalment, el 2019 van iniciar-se de nou els treballs, llargament reivindicats pel territori. El març de 2021, es va calar la infraestructura amb un pressupost inicial que superava els 100 milions d'euros.

Segons Sánchez, les diverses obres que es fan a Catalunya estan executant un volum d'inversió a Catalunya sense precedents. «Amb dades objectives estem invertint com mai», ha afirmat en declaracions a la premsa. En el cas concret de les intervencions al servei ferroviari, ha indicat que s'estan executant «totes les obres compromeses». «Arribarem a l'equador del Pla de Rodalies el 2025 amb el 50% de les obres executades», ha resumit abans de dir que les inversions totals sumen més de 850 milions d'euros.



Sánchez, que ha visitat el Saló Nàutic acompanyada de la consellera de Territori, Ester Capella, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també s'ha referit a la presentació de la proposta d'amnistia feta ahir per l'exdiputat dels comuns Jaume Asens. Segons ha dit, l'acte que va tenir lloc a l'Ateneu Barcelonès dibuixa una aportació «de Sumar». «No és la proposta del partit socialista», ha manifestat.



Sense referir-se directament a l'amnistia, la ministra ha apostat per treballar en la negociació per reeditar el govern de Pedro Sánchez i continuar aplicant polítiques de distensió. «Hem de ser discrets i prudents», ha asseverat abans defensar la necessitat de fer-ho dins el marc «de la legalitat i la constitució». La ministra també ha valorat l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà i l'opinió que en tenen el PSOE i Sumar dient que el govern espanyol condemna «sense pal·liatius» la violència «exercida per un grup terrorista que és Hamàs».