Pere Granados es reuneix amb la Ministra de Transports

La trobada va servir per, entre altres assumpte, tractar temes d'interès per a la millora de la mobilitat de Salou

Actualitzada 11/10/2023 a les 11:31

L'alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat pel regidor de Gestió del Territori, Hèctor Maiquez, es va reunir, a Madrid, amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i el secretari general d'infraestructures, Xavier Flores.



La trobada va servir per, entre altres assumptes, tractar temes d'interès per a la millora de la mobilitat de Salou, així com repassar l'estat de les obres ferroviàries que s'estan executant a càrrec de l'Estat.Durant la reunió, l'alcalde va presentar també diversos projectes que l'Ajuntament està impulsant i facilitant de cara a consolidar Salou com un espai urbà sostenible i intel·ligent, que aposta per la mobilitat sostenible, eficient i adaptat als reptes del canvi climàtic i la transició energètica.