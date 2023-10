La Diputació de Tarragona participa a Brusel·les de la Setmana Europea de les Ciutats i Regions

El vicepresident primer de la Diputació, Rubén Viñuales, assisteix a la trobada anual de la xarxa d'administracions locals intermèdies europees Partenalia

Actualitzada 11/10/2023 a les 10:09

Amb motiu de la Setmana Europea de les Ciutats i Regions, la xarxa d'administracions locals intermèdies per a la cooperació territorial d'Europa Partenalia, de la qual la Diputació n'és membre, es reuneix a la ciutat de Brusel.les aquest dimarts i dimecres, 10 i 11 d'octubre, per tal de celebrar la seva trobada anual.El vicepresident primer i diputat delegat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement de la Diputació de Tarragona, Rubén Viñuales, participa del Consell Polític de Partenalia, amb l'objectiu de fomentar la cooperació entre ciutats i regions a nivell europeu.Durant la trobada, els membres del Consell Polític han tractat temes com l'accés als fons europeus per part de les autoritats intermèdies de governs locals o la creació de projectes conjunts, sorgits dels diferents grups de treball integrats per socis que comparteixin estratègies territorials.En paral·lel, el vicepresident ha mantingut reunions amb representants del Parlament Europeu, de la Direcció General de Política Regional i Urbana (DG REGIO) de la Comissió Europea, del Comitè de les Regions i també de la representació permanent d'Espanya davant la Unió Europea, per tal de conèixer de primera mà com es poden absorbir millor les oportunitats dels fons europeus pel territori, especialment a l'inici del nou marc financer pressupostari de la Unió Europea.