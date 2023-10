Infinitum organitzarà l'esdeveniment solidari Pink October

El 50% del preu de l'entrada d'aquest esdeveniment es destinarà a la lluita contra el càncer de mama

Actualitzada 11/10/2023 a les 12:47

El pròxim diumenge 15 d'octubre Infinitum s'unirà al Pink October, un mes dedicat a la solidaritat en suport a la lluita contra el càncer de mama.El complexe viurà una jornada molt especial en col·laboració amb l'Associació Las Triples d'àmbit nacional i sense ànim de lucre, té l'objectiu d'aconseguir més fons per a la investigació contra el càncer de mama triple negatiu.El 15 d'octubre, a partir de les 11.30h fins a les 14.30h, es celebrarà un Brunch a The Terrace at Hills, en format bufet amb plats dolços i salats, cava rosat, còctails roses. A més, podràs gaudir de deliciosa gastronomia, música en viu, participar en tallers creatius de globoflèxia i polseres solidàries per a nens i capturar moments especials al photocall.Els preus de participació per a aquest esdeveniment són de: 40€ per a adults, 30€ per a nens de 9 a 17 anys i 20€ per a nens de 3 a 8 anys.El 50% del preu de l'entrada d'aquest esdeveniment, que inclou les begudes, el bufet de plats dolços i calents i totes les activitats, es donarà a l'associació.L'acte compta amb col·laboradors com Vallformosa, Mout, Acusticmusic, Lila Purpurina, Xocosau, Wow Comunicacio, Everama i Revents, que exerciran un paper fonamental en aquest esdeveniment.