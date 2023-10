Els vallencs Figa Flawas presentaran nou disc a La Mirona de Salt en el marc del festival Strenes

El grup ha exhaurit les entrades per al concert a la Sala Apolo de Barcelona del Cruïlla de Primavera

Actualitzada 11/10/2023 a les 09:21

El conjunt musical Figa Flawas presentarà el segon disc de la formació en un concert el 6 d'abril a la sala La Mirona de Salt, en el marc del festival Strenes. L'actuació al local gironí serà el de l'inici de la gira de presentació del treball dels vallencs.En paral·lel el conjunt ha anunciat que ha exhaurit les entrades per al concert que farà el 20 d'abril a la Sala Apolo de Barcelona com a part del Festival Cruïlla de Primavera. Els Figa Flawas van publicar divendres passat l'EP 'Recent t'arriba la invitació per...' que inclou les cançons 'Mussegu', 'Diabla', 'Xalala', 'Aurora' i 'Xtraterrestres (na de na)'. Els cinc temes els han publicat al llarg de l'últim mig any i acumulen set milions de reproduccions a la plataforma Spotify.