El Govern estatal destina 11 MEUR a Tarragona per continuar impulsant el desplegament del 5G

En total, l'estat ha destinat més de 50MEUR a Catalunya per l'impuls d'aquesta tecnologia

Actualitzada 11/10/2023 a les 10:43

Província 5G Actives 5G Backhaul Total Tarragona 11.024.595 € 6.753.502 € 17.778.097 € Barcelona 21.302.716 € 7.957.379 € 29.260.095 € Girona 10.546.843 € 7.768.497 € 18.315.340 € Lleida 11.902.514 € 12.362.799 € 24.265.313 € Total 54.776.669 34.842.177 € 89.618.846 €

El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la convocatòria d'ajudes llançada pel Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital per desplegar l'equipament necessari als serveis de 5G a municipis de menys de 10.000 habitants. A través d'aquesta convocatòria UNICO 5G Xarxes Actives, el Govern segueix apostant per vertebrar digitalment Espanya, ara universalitzant la connectivitat mòbil d'aquesta disruptiva tecnologia també en nuclis de població més petita que les grans ciutats.Aquest programa d'ajuts, finançat amb els fons europeus Next Generation EU en el marc del Pla de Recuperació i l'agenda Espanya Digital 2026, suposa una inversió de 54,7 milions d'euros per a la provisió d'equipament necessari actiu, passiu i, a la seva cas, la infraestructura addicional com «backhaul» que faciliten el desplegament del 5G als municipis catalans de menys de 10.000 habitants.Aquests recursos se sumen als 34,8 milions d'euros adjudicats pel Ministeri -amb la resolució d'UNICO 5G Backhaul- a diversos operadors per dotar de fibra òptica les torres mòbils existents a municipis catalans de menys de 5.000 habitants, contribuint a evitar la aparició d'una bretxa territorial en la implantació d'aquesta tecnologia en afavorir-ne el desplegament en municipis més petits.La distribució de la inversió per províncies es pot veure a la taula següent:La secretària d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, María González Veracruz, ha subratllat que amb aquest «programa pioner a Europa, el Govern segueix impulsant el desplegament d'aquesta tecnologia que obre noves possibilitats per al desenvolupament econòmic i social del país, endinsant-se a la estratègia de fomentar la cohesió territorial i generar oportunitats i ocupació de qualitat».«Una vegada que hem tancat la bretxa digital en connectivitat fixa i liderem a Europa el desplegament de la fibra com apunta l'Informe Dècada Digital, a Espanya seguirem a l'avantguarda també en aquesta tecnologia, que canvia el paradigma de la mòbil i que genera una gran oportunitat a l'Internet de les coses, perquè arribi a totes les províncies».Per les característiques de molt alta capacitat i baixa latència, el 5G obre noves possibilitats per a la transformació industrial i social d'Espanya. Aquesta convocatòria d'ajuts en concurrència competitiva va dirigida als operadors que donen servei de 5G per proveir a zones rurals de l'equipament actiu, passiu i infraestructures que desenvolupin aquesta tecnologia en municipis de menys de 10.000 habitants on no existeix –i no està previst en els propers tres anys- cobertura mòbil 4G d'almenys 50 Mbps en sentit descendent.Això suposa grans possibilitats per aprofitar el 5G en activitats desenvolupades en municipis petits als diferents sectors econòmics com ara l'agricultura, el turisme o en la millora de la prestació de serveis públics. Es garanteix així l'ús i l'accés a aplicacions i serveis d'última tecnologia, com l'Internet de les Coses (IoT), la Intel·ligència artificial (AI), la Realitat virtual i la Realitat augmentada.A les bases que regulen la convocatòria s'especifica que aquestes subvencions podran destinar-se a la provisió d'equipament necessari actiu, passiu i, si escau, la infraestructura addicional com a backhaul, reforç de pals o d'energia, necessària per a la prestació de serveis 5G stand alone, el 5G amb totes les seves funcionalitats, construït tècnicament sobre un nou nucli de xarxa independent del de la tecnologia 4G, a més de sobre les freqüències en bandes pioneres 5G.Les sol·licituds per participar al programa es poden presentar fins al proper 31 d'octubre a les 13.00 hores al registre electrònic del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.