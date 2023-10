Detenen un home a Torredembarra mentre intentava furtar el catalitzador d'un vehicle

En un primer moment, l'home hauria assegurat que estava arreglant el vehicle d'un amic, però no en sabia el nom

Actualitzada 11/10/2023 a les 15:59

La Policia Local de Torredembarra informa de la detenció d'un home, amb domicili desconegut, pel furt, en grau de temptativa, del catalitzador d'un vehicle. Els fets van tenir lloc aquest dilluns, 9 d'octubre, al voltant de les quatre de la tarda, al carrer del Cap Gros.En aquell moment, una patrulla de la Policia Local realitzava servei de seguretat ciutadana a la urbanització Marítima. Quan van arribar al carrer del Cap gros van veure un home estirat a terra, sota un vehicle, aixecat amb un gat elevador i diverses eines de tall.En un primer moment, l'home hauria assegurat que estava arreglant el vehicle d'un amic, però no en sabia el nom. Aleshores els agents van contactar amb la persona propietària del vehicle i van comprovar que no coneixia l'home i que no li havia demanat cap reparació. L'home, doncs, va acabar detingut.