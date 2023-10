Comencen les obres d'arranjament de la depuradora de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Les obres, adjudicades a Comaigua SL per un import de més de 63.000 euros, duraran dos mesos, segons es preveu

Aquest mes d'octubre han començat les obres d'arranjament de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de la urbanització Vanessa Park, al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.Aquestes obres, que l'Ajuntament va adjudicar a Comaigua SL el passat 14 de juny, per un import de més de 63.000 euros, serviran per millorar el rendiment de l'estació i la capacitat de depuració de les aigües residuals, abans de ser abocades al medi, segons ha explicat la regidora de Medi Ambient, Laura Olmo, que aquest 11 d'octubre les ha visitat en companyia de l'alcaldessa, Assumpció Castellví; la gerent de Comaigua, Tiphaine Anderbouhr i els tècnics municipals.Els treballs tindran una durada de dos mesos, segons es preveu, i consistiran en: la neteja i el desbrossament del solar, la substitució del tancat del recinte, la millora de l'accés i del drenatge pluvial del recinte, el buidat i arranjament dels dipòsits, la substitució de bombes de recirculació i turbines, l'arranjament d'arquetes i canonades i la construcció d'una caseta per a la nova instal·lació elèctrica.Per poder executar aquests treballs, el consistori disposa dels permisos de l'Agència Catalana de l'Aigua i de Consell Comarcal del Baix Camp. La idea és poder aprofitar en un futur l'aigua depurada per al reg mitjançant un tractament terciari.