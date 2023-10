Cambrils participa a les Jornades Europees del Patrimoni 2023

Aquest cap de setmana hi haurà portes obertes al Molí de les Tres Eres, la Torre del Port i la Torre de l'Ermita

Actualitzada 11/10/2023 a les 13:33

El Museu d'Història de Cambrils se suma un any més a les activitats de les Jornades Europees del Patrimoni impulsades a Catalunya per l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural. Per aquest motiu, el proper cap de setmana, 14 i 15 d'octubre, el Museu d'història facilitarà l'accés lliure als espais museístics actualment visitables (el Molí de les Tres Eres, la Torre del Port i la Torre de l'Ermita), amb la col·laboració del Centre d'Estudis Cambrilencs i l'Ajuntament de Cambrils.Cal recordar que, a més de les exposicions permanents, a la Torre del Port i fins aquest diumenge, es pot visitar l'exposició «La mar fa illetes en terra barquetes» de Queralt Osorio. També al Molí de les Tres Eres es pot veure la mostra temporal «Cartes des de la presó» recentment inaugurada. Els horaris d'obertura actualment són unificats per tots els espais són dissabte de 11h a 14h i de 17h a 20h, i diumenge de 11h a 14h.Les Jornades Europees del Patrimoni són una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea, que se celebra ininterrompudament a Catalunya des del 1991 i que està considerada l'activitat participativa més important d'Europa en relació amb el patrimoni cultural.Al llarg de tots aquests anys les Jornades Europees de Patrimoni han permès conèixer la riquesa i la diversitat del patrimoni cultural gràcies a la col·laboració de centenars de municipis, museus, monuments, associacions i entitats culturals d'arreu del territori que any rere any han obert les portes de casa seva per apropar el seu patrimoni cultural a la ciutadania.El lema de l'edició d'enguany, proposat pel Consell d'Europa, és «Patrimoni viu», fent referència a les pràctiques, els coneixements i les habilitats que es transmeten de generació en generació, i que actualment es continuen mantenint.Les Jornades Europees de Patrimoni són un esdeveniment obert a tothom i una gran oportunitat per redescobrir el nostre patrimoni cultural, amb l'objectiu principal d'estrènyer els vincles entre aquest i la societat. Compten amb la col·laboració de la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, l'Institut Ramon Muntaner, l'Associació de Micropobles de Catalunya i l'Associació Capital de la Cultura Catalana.