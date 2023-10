La petroliera reclama 11,5 MEUR a la companyia per les pèrdues econòmiques derivades de l'accident

Actualitzada 10/10/2023 a les 12:38

Repsol es presenta «exclusivament com un actor civil» en la causa oberta contra IQOXE per l'explosió del 14 de gener de 2020, on van morir tres persones. Fonts de l'empresa han confirmat a l'ACN que es personen en el procés judicial com a «part perjudicada» pels danys econòmics i neguen que reclamin penes de presó per a la cúpula d'IOQXE. «No s'exerceix cap acció penal i, per tant, l'escrit no assenyala culpables, no parla de delictes ni sol·licita cap mesura de tipus penal», han insistit. Segons ha avançat el diari Porta Enrere, la petroliera va perdre 50 milions d'euros perquè IQOXE va deixar de subministrar-li l'òxid d'etilè. D'aquests, 38,5 milions els ha recuperat a través de l'assegurança i, ara, els reclama els 11,5 milions restants.



Repsol va presentar l'escrit d'acusació a principis de setembre i es posiciona com a part perjudicada. De fet, les mateixes fonts de la companyia remarquen que la interlocutòria de la jutgessa d'instrucció, del 14 de juny de 2023, que processa els responsables d'IQOXE -José Luís Morlanes, Joan Manuel Rodríguez Prats i Gerard Adrio- obre la porta a presentar l'escrit d'acusació. «Per això se'n fa referència a l'escrit i es citen les causes de l'accident que es descriuen a la interlocutòria», han indicat. Amb tot, neguen que es facin seus els arguments de la magistrada instructora, en els quals s'apunta que IQOXE incomplia normatives de seguretat industrial i laboral.Des de la multinacional insisteixen que es personen en el procés judicial per reclamar els danys econòmics ocasionats pel fet que van haver de «buscar subministraments alternatius, amb les consegüents pèrdues de beneficis i sobre costos afegits», ja que IQOXE no els va subministrar òxid d'etilè durant els anys 2020 i 2021.