La Policia Local de Roda de Berà denuncia 23 usuaris de patinets elèctrics

Els agents van realitzar una campanya de vigilància dels VMP del 25 de setembre a l'1 d'octubre

Actualitzada 10/10/2023 a les 17:12

Garantir la seguretat i la convivència a Roda de Berà ha estat una de les principals preocupacions de l'alcalde Pere Virgili durant els darrers anys. D'un temps ençà, el mal ús dels patinets elèctrics, i la seva proliferació als carrers, s'ha convertit també en un problema de seguretat, motiu pel qual la Policia Local vigila de forma intensiva aquest tipus de vehicles.Del 25 de setembre a l'1 d'octubre, els agents van dur a terme una nova campanya de control i vigilància dels vehicles de mobilitat personal, per continuar conscienciant els usuaris d'aquests vehicles de la necessitat de complir amb les normes de trànsit i les greus conseqüències de no complir-les, així com sancionar aquells que no les respectin.Es van denunciar i sancionar un total de 23 persones, per cometre diferents infraccions, com ara, anar en contra del sentit de la marxa estipulat; per circular dues persones sobre el vehicle; per fer-ho per les voreres o per zones prohibides de les vies; o per circular utilitzant dispositius electrònics durant la conducció.Al mes de gener, de forma coordinada amb el Servei Català de Trànsit, es va dur a terme la primera campanya de l'any, durant la qual es van denunciar un total de 24 persones usuàries d'VMP. La propera setmana, del 16 al 22 d'octubre, aquesta mateixa campanya es repetirà, amb totes les policies locals de Catalunya, atès que és una problemàtica que afecta tots els municipis.Des de l'entrada en vigor de la nova Llei de trànsit, circulació i seguretat viària al març de 2022, la Policia Local de Roda de Berà ha fet especial incís en la conscienciació dels conductors d'VMP. Els agents també realitzaran controls aleatoris d'alcohol i drogues per verificar que les persones que circulen amb un VMP ho fan sense superar la taxa de 0,25 mg/l en aire espirat, o la taxa 0 en el cas dels menors d'edat, i sense haver consumit cap substància estupefaent.