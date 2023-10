Finalitzen les obres d'adequació de l'entorn de Can Casals a les Borges del Camp

S'ha actuat en l'espai públic de la façana posterior de la casa senyorial, amb la creació de la vorera per facilitar l'accés

Actualitzada 10/10/2023 a les 10:27

Can Casals: una casa senyorial al centre del municipi

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament de Territori, l'Ajuntament de les Borges del Camp i l'Institut Català del Sòl (INCASÒL), ha finalitzat les obres de rehabilitació del'entorn urbà de l'equipament cultural Can Casals, al municipi de les Borges del Camp (Baix Camp). Les obres han comportat l'enderroc i reconstrucció de les edificacions properes a Can Casals a fi de ajustar-les a l'alineació de vial definida al POUM, així com la construcció de la vorera que permet garantir l'accessibilitat a l'equipament i millorar la visual en aquest àmbit.Aquesta actuació, que s'emmarca en el programa Reviure les velles ciutats, ha tingut un cost de 158.280,60 € aportats per la Generalitat, mitjançant l'INCASÒL (120.000€) i l'Ajuntament (38.280,60€). La superfície total d'actuació és de 346,23 m2.Construïda al segle XVIII, Can Casals és una casa pairal senyorial que es troba entre l'avinguda Magdalena Martorell i el carrer de Baix. Junt amb Can Casals, l'any 1777 es van construir l'església parroquial i Cal Dasca una altra casa pairal, coincidint amb un període de bonança de la comarca.La casa fou propietat d'una família benestant borgenca de tradició militar, que se la va vendre a finals del segle XIX. No va ser fins a l'any 2013 que l'Ajuntament en va promoure la rehabilitació integral i poder destinar-lo a equipaments públics. Actualment, hi ha el Museu municipal del camp i dels oficis, així com sales polivalents i d'exposició, un arxiu i biblioteca, i el magatzem municipal. A més, es tracta d'un Bé Cultural d'Interès Local, inclòs en el catàleg de masos i béns immobles a protegir del POUM.L'actuació que s'ha finalitzat aquest any correspon a la segona fase del projecte de recuperació de Can Casals, i ha consistit en la intervenció sobre els espais públics que es troben a l'entorn immediat d'aquest equipament cultural, a fi de millorar l'accés.S'ha executat la reculada de la finca situada al Carrer de Baix núm.1, fins a l'alineació marcada pel Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de les Borges; i s'ha enderrocat totalment l'edificació situada a l'avinguda Magdalena Martorell núm. 64, per reconstruir els baixos, i incorporar una petita habitació a cadascuna de les plantes superiors d'aquesta finca.