El renovat i transformat Mercat de la Vila de Cambrils s'inaugurarà al juliol de 2024

La reforma permetrà tenir un equipament comercial modern, més transparent i obert a l'exterior

Actualitzada 10/10/2023 a les 17:45

Actuacions a les façanes

Interior del mercat

El govern de Cambrils ha aprovat el projecte de modernització, reforma i millora del Mercat Municipal de la Vila, que permetrà tenir un equipament comercial modern, més transparent i obert a l'exterior amb un mur cortina de vidre i disposar d'un espai central per promocionar la gastronomia amb una nova distribució de les parades.El projecte, aprovat definitivament amb un pressupost de 783.401 euros, s'ha hagut d'actualitzar i adaptar per poder tirar endavant la licitació de l'obra. La remodelació, que el govern municipal preveu finalitzar el juliol vinent, compta una subvenció de la Diputació de Tarragona, que cobreix el 25% de l'import de licitació.L'alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, ha explicat que l'actuació implicarà una reforma profunda d'un mercat que serà molt més modern, pensat en les necessitats dels paradistes i en la dinamització de Cambrils, en un edifici totalment integrat a la trama urbana i connectat amb el veïnat.Per la seva banda, el regidor d'Obra Pública, Enric Daza, ha afirmat que la remodelació significa una transformació total del mercat i ha explicat que el projecte contempla conservar la totalitat de la façana principal de l'edifici, catalogat de l'any 1926, obrir un nou accés des del carrer Mossèn Jacint Verdaguer i instal·lar una gran vidriera a la façana posterior, que dona al carrer Mare de Déu del Camí.Finalment, la regidora de Promoció Econòmica, Neus Cárdenas, ha destacat el protagonisme de la gastronomia i ha avançat que en una segona fase de dinamització del mercat es reordenaran els espais exteriors, que es convertiran en espai relacionat amb l'equipament.A la façana principal (est), tocant al carrer Pere III, l'actuació consistirà en la restauració dels paraments i fusteries afectades per la reforma. A la façana nord es preveu la prolongació de dues obertures fins al terra per fer més visible i atractiu el mercat des de l'exterior. En aquesta façana també es recuperen les obertures que havien estat alterades per la presència de les màquines de climatització.L'actuació més gran es portarà a terme a la façana posterior (oest), amb l'objectiu de connectar el mercat amb la zona enjardinada. El projecte projecta una façana amb mur cortina de vidre, que interrelaciona d'interior i l'exterior, creant una fita visual en l'eix dels carrers Vidal i Barraquer i Mare de Déu del Camí. En aquesta façana també s'obre un nou accés que dona pas a un recorregut a través del mercat entre la plaça Josep Martí Nolla i la zona enjardinada posterior.Pel que fa a l'interior, les parades es reorganitzen i es crearà un espai dedicat a promocionar la gastronomia, organitzar degustacions o realitzar activitats culturals. A més, la situació estratègica de les parades gastronòmiques sobre la façana nord i oest, a prop de les entrades, permet que, en cas necessari, aquest espai pugui tenir un funcionament autònom fora dels horaris de mercat en cas.Les parades tindran una imatge més unificada i es modularan mitjançant una estructura metàl·lica, on els paradistes podran introduir el seu disseny identitari. A més, també es preveu retirar el fals sostre per disposar de l'espai interior en tota la seva alçada, ressaltant l'estructura de les encavallades de fusta i recuperant la magnificència de l'espai. D'altra banda, es construirà un altell tècnic amb maquinària de climatització, on també s'hi ubicaran zones de preparació lligades a les parades de la planta inferior.