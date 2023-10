El Museu Casteller, epicentre de la Fira de Santa Úrsula de Valls

És la primera fira de l'equipament i serà escenari de moltes activitats del 13 al 22 d'octubre

Valls ho té tot a punt per a celebrar la Fira de Santa Úrsula del 13 al 22 d'octubre. La fira viurà el seu punt àlgid el diumenge 22 amb el clàssic derbi de la diada entre les dues colles dels Xiquets de Valls, la Joves i la Vella, a la plaça del Blat. Valls respirarà castells, però tota la Fira, amb nombroses activitats durant una Santa Úrsula que tindrà com a cloenda extraordinària la inauguració oficial de Món Casteller-Museu Casteller de Catalunya, en un acte popular i obert que tindrà com a protagonistes les colles del país i la Muixeranga d'Algemesí.El Museu Casteller serà l'epicentre de nombroses activitats, entre les quals, la presentació el dijous 19 del llibreo, ja dissabte 21, l'onzena edició del Simposi Casteller, la II Mostra de Col·leccionisme Casteller així com la tertúlia amb els caps de colla de la Joves i de la Vella just un dia abans de la diada.Els castells prendran també el protagonisme el cap de setmana més intens de Santa Úrsula, en aquest cas a la plaça del Quarter amb la Fira Castells –que reunirà enguany a 16 estands de temàtica castellera i 35 tallers i activitats–, i la Fira Canalla, en una proposta familiar per gaudir de 7 tallers i 3 instal·lacions com el rocòdrom amb tirolina, el sonàrium o el circuit d'agilitat i equilibri.Els actes centrals de Santa Úrsula, a partir del divendres 20, els obriran l'alumnat dels col·legis i instituts de Valls, amb la 23a Mostra de Bestiari Escolar i Infantil que sortirà de tres punts de Valls (passejos dels Caputxins, de l'Estació i del Portal Nou) per agrupar-se al Pati per a les ballades. La trobada finalitzarà amb l'enfaixada de l'escultura El Casteller de Josep Busquets amb els caps de colla dels Xiquets de Valls i l'acompanyament musical de Bufalodre.El divendres 20 d'octubre també engegarà la fira d'atraccions de Santa Úrsula, a l'esplanada del Fornàs, que romandrà oberta el cap de setmana i comptarà amb hores tranquil·les, d'11 h. a 13 h. i de 17 h. a 18 h., quan s'apagarà la música de les atraccions per garantir el benestar d'infants amb autisme i hipersensibilitat sensorial.La cultura popular vallenca serà present cada dia. Així, el primer cap de setmana de Santa Úrsula, la Colla Gegantera la Pessigolla celebrarà Les Corts, un acte que rememora l'estada de la reina Elionor de Xipre i senyora de Valls a la ciutat amb diverses cercaviles amb els seus gegants i el gegantó, un tast de vins que commemora la Revolta del Vi o la rebuda a la plaça de la Torratxa de les colles convidades, entre d'altres.La colla de diables de la Unió Anelles de la Flama impulsa el que serà una de les grans novetats de la Fira, amb la primera Tabalada de Santa Úrsula, el dissabte 14, en un acte que comptarà amb la participació de cinc colles. D'altra banda, el dimarts 17 d'octubre, l'Institut d'Estudis Vallencs acollirà la presentació dels nous vestits que estrenen per aquesta Santa Úrsula la Diablessa i Llucifer i la taula rodona sobre els personatges característics dels balls de diables dels Països Catalans.El plat fort per als Diables de Valls, serà dissabte 21, amb el Ball parlat a la plaça del Blat i l'encesa de lluïment al Pati, en un correfoc que acabarà de nou davant la Casa de la Vila. La nit de foc seguirà fins després del concert de la banda Hideout i el DJ resident de la sala Redstar, tumtumpà, amb els Diables de Valls fent retirada de les places de l'Oli a la del Blat amb l'últim ball. L'Associació El Bou de Valls oferirà l'onzena edició del Correbou, que començarà el dissabte 21 d'octubre a la plaça de les Garrofes amb la plantada de bous. Al llarg del dia, se succeiran la ballada de bous, jocs de taula i el dinar d'arròs amb bou per culminar, amb el correbou pels carrers del Centre Històric.Els actes més tradicionals també seran presents a la Fira de Santa Úrsula, com el tritlleig de campanes de la vigília, l'encesa dels 21 morterets o el tomb de vigília amb els gegants de la ciutat. El diumenge 22 d'octubre Valls es despertarà amb les matinades castelleres i la cerimonial d'anada a ofici, que finalitzarà amb les balladetes dels gegants i la mulassa. Participarà també en la festa l'Associació Porta Oberta de Valls a la Fira de Santa Úrsula amb la commemoració del Dia de la Salut Mental, el 14 d'octubre al Pati, amb activitats infantils, dansa, la lectura del manifest i un cercle de percussió final. La presentació del programa va tenir lloc, ahir, a la plaça del Blat.