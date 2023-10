Crema un bar a Montblanc

Incendi, ja controlat, en un bar del carrer de Miquel Alfonso, a Montblanc (avís 06.40 h). A la nostra arribada, el foc estava completament desenvolupat a la 1a planta, sense persones ferides. Hi ha hagut afectació per fum en habitatges propers, #bomberscat hi som amb 9 dotacions pic.twitter.com/jVhiCoIxsh