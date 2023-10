VOX exigeix la congelació de la taxa de recollida de residus a Torredembarra

El portaveu del grup municipal a Torredembarra, Javier Ramírez, ha registrat una petició formal al consistori

Actualitzada 09/10/2023 a les 11:57

El portaveu del grup municipal de VOX a Torredembarra, Javier Ramírez, ha registrat una petició formal per «instar l'equip de Govern a prendre mesures urgents i prioritàries per congelar la taxa de recollida de residus i evitar la pujada més gran de l'impost que defensa l'equip de Govern».Ramírez, ha advertit que «els ciutadans de Torredembarra no han de pagar la decisió política i arbitrària de doblar el contracte de recollida de residus per part de Rovira».I és que, a parer de Ramírez, «la congelació de la taxa de recollida de residus és una mesura essencial per protegir els interessos econòmics dels torrens».En aquest sentit i en contraposició a les polítiques fiscals que ha titllat de «confiscatòries» que l'equip de govern preté instaurar des del consistori torrense, Ramírez ha previst «un paquet de mesures econòmiques per reduir la pressió fiscal dels ciutadans», que, segons ha avançat, té previst debatre a el ple dordenances fiscals.