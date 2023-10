Vimbodí i Poblet celebrarà la setmana cultural de les dones rurals del 14 al 22 d'octubre

Aquesta proposta cultural comptarà amb exposicions, tallers d'autocura, de salut i de defensa personal i un cinefòrum

Actualitzada 09/10/2023 a les 18:04

Vimbodí i Poblet acollirà, del 14 al 22 d'octubre, una setmana cultural dedicada a les dones rurals on se celebraran un seguit de propostes culturals relacionades, precisament, amb la dona: exposicions, tallers d'autocura, de salut i de defensa personal, un cinefòrum amb la pel·lícula 'Un cel de plom' amb l'autora.El nom que engloba aquesta proposta cultural és 'Dones de pedrís', amb una doble simbologia: l'espai que omplien els carrers on es compartien coneixements, experiències, aprenentatges, confidències o converses lúdiques, entre iguals i entre generacions. El pedrís també representa la fortalesa de totes les dones de Vimbodí i Poblet.D'altra banda, la imatge que representarà la setmana cultural dedicada a les dones rurals, i que va ser presentada el passat divendres, ha estat creada per la vimbodinenca Susanna Grau i representa la finalitat d'aquesta proposta, el compartir i recuperar aquest espai de dones.