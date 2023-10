Morells i Voltors tornen a prendre els carrers i les places d'Alcover

Més de 25.000 persones han visitat el municipi en la 21a edició de la Fira de Bandolers

Actualitzada 08/10/2023 a les 21:19

L'any 2002 Alcover celebrava la primera edició de la Fira de Bandolers, una festivitat que, avui dia, ja està consolidada al municipi. Aquest cap de setmana, en la seva 21a edició, més de 25.000 persones han passejat per les tavernes bandoleres i han gaudit d'una cinquantena d'activitats programades durant els tres dies.

D'una banda, la mostra d'oficis i el mercat d'artesania i productes de la terra es concentrava al voltant de la plaça del Portal i de l'església Vella, mentre que, paral·lelament, s'interpretaven contes i espectacles per a petits i grans que feien traslladar als assistents fins quatre segles enrere, quan el municipi estava pres per dos bàndols: els Voltor i els Morell, els protagonistes de la festa.

L'alcalde del municipi, Robert Figueras, explicava que «des de divendres hem tingut molta afluència de gent, totes les tavernes han estat sempre plenes». Figueras va destacar que una de les claus de l'èxit en l'assistència d'enguany «ha sigut el temps, que ens ha acompanyat cada dia». A diferència d'altres edicions, aquest cap de setmana d'octubre ha destacat per les altes temperatures i això també s'ha vist reflectit a la Fira de Bandolers. «L'afluència ha canviat a causa del temps. Els altres anys es veia més repartida i, tot i que enguany el poble també ha estat ple durant tot el dia, la concentració de gent ha augmentat en caure el sol i durant la nit. Dissabte inclús vam haver de penjar el cartell de complet a l'acte de Bandolers de la Festa, durant els concerts de Buhos, En Tol Sarmiento i els DJs Marsal Ventura, Mon DJ, DJ Moncho i Ruben Moreno», explicava Figueras.

Enguany els bandolers han acollit actes per a tots els públics, ja que s'han dut a terme més d'una cinquantena de propostes, fins i tot per als més petits, que han pogut gaudir d'espectacles teatrals infantils com El segrest de la Remei. L'alcalde del municipi també va destacar que «els concerts de música a la plaça Nova han estat tots plens i durant la nit de dissabte vam arribar al límit d'aforament al pavelló municipal». Tot i això, el batlle del municipi va posar èmfasi en un acte «diferent i festiu». Es tracta del pregó de la Fira de Bandolers que, enguany, va anar a càrrec del periodista Jordi Cartañà. Figueras va descriure el discurs del periodista com a «divertit i emotiu, va fer emocionar als alcoverencs».



El municipi continua de festa

Un cop acabada la Fira de Bandolers, els alcoverencs només descansaran avui, ja que a partir de demà comencen els actes de la Festa Major. Demà, a les 19 h, al Convent de les Arts s'inaugurarà l'exposició fotogràfica

Dimecres els més petits seran els protagonistes de la tarda, ja que a les 17 h començarà la cercavila des de la plaça de l'Església Vella fins a la plaça Nova. Allà, la mainada d'Alcover donarà el seu xumet a la Senyoreta Remei i, un cop entregat, la Colla Gegantera els farà entrega d'un diploma com a senyal que «s'han fet grans». A la nit, la festa MacroAplec Remember agruparà els millors DJ per gaudir de la música disco que va marcar l'època dels 90 i dels 2000. La festa comptarà amb el tancament de Dany BPM.