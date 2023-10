"Me llamabas septiembre" de Fernando Bonelli guanya el Premi al Millor Curtmetratge de Ficció i el Premi del Públic del Festival Psicurt

Me llamabas septiembre és el quart curtmetratge de Fernando Bonelli, actual director de la producció artística del Teatro Español

Actualitzada 09/10/2023 a les 10:19

La vuitena edició del Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental Psicurt, organitzat pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, l'Ajuntament de Tarragona i l'Ajuntament de Reus, enguany té un doble guanyador. Es tracta del film Me llamabas septiembre de Fernando Bonelli, que ha guanyat el Premi Psicurt al Millor Curtmetratge de Ficció i el Premi del Públic, escollit entre totes les persones assistents a les projeccions de divendres i dissabte que van votar els seus curts preferits.



Secció Ficció

1r Premi Psicurt al Millor Curtmetratge de Ficció, 1.200 € i estatueta: Me llamabas septiembre de Fernando Bonelli.

2n Premi Psicurt al Millor Curtmetratge de Ficció, 800 € i estatueta: Alegre y olé de Clara Santaolaya.

3r Premi Psicurt al Millor Curtmetratge de Ficció, 400 € i estatueta: Sorda d'Eva Libertad i Nuria Muñoz.

Me llamabas septiembre és el quart curtmetratge de Fernando Bonelli, actual director de la producció artística del Teatro Español i de les Naves del Español en Matadero, a Madrid. Es tracta d'un curtmetratge senzill i preciosista, que parla de les decisions, l'amor, els somnis i les segones oportunitats.La cerimònia de lliurament de premis ha estat conduïda pel periodista tarragoní Ricard Lahoz a l'Antiga Audiència de Tarragona i ha comptat amb la presència de la consellera d'Igualtat, Serveis a la Ciutadania i Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona, Cecilia Mangini, i la subdirectora general de Promoció de la Salut de la Generalitat de Catalunya, Ana Bocio, a més de diferents representants del món de la cultura i del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Per part de l'Ajuntament de Reus hi han assistit la regidora de Serveis a les Persones i Drets Socials, Anabel Martínez, i el regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens.Els guanyadors dels premis han estat els següents:

Secció Animació

1r Premi Psicurt al Millor Curtmetratge Documental, 1.200 € i estatueta: LOOP de Pablo Polledri.

Secció Educurt

1r Premi Educurt, 600 € i estatueta: Game over de l'IES Rodanas de Épila de Saragossa.

2n Premi Educurt, 300 € i estatueta: Por no vivirlo de l'IES Pedro de Luna de Saragossa.

Secció Educurt Exprés

Premi Universitari i Escoles de Cinema, 500 € i estatueta: premi desert.

Premi ESO, BAT i Cicles Formatius, 500 € i estatueta: premi desert.

Premi del Públic a Millor Curtmetratge

1r Premi, 500 € i estatueta: Me llamabas septiembre de Fernando Bonelli.

Després del lliurament de premis i la projecció dels curts guanyadors de la Secció Educurt, representants dels ajuntaments de Tarragona i Reus, Cecilia Mangini i Daniel Recasens, han acomiadat el festival.



Tots dos han coincidit en destacar la important tasca de sensibilització, visibilització i promoció de la salut mental a través de l'art i la cultura que fa el Psicurt.

Just abans de la tradicional «foto de família» final, el director tècnic del Psicurt, Jaume Descarrega, ha instat el públic assistent a trobar-se de nou a l'octubre de l'any que ve a la novena edició del Psicurt.