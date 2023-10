L'alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, nou president de Comaigua

El seu nomenament s'ha aprovat amb el consens de tots els membres del Consell d'Administració celebrat el 27 de setembre, a Cambrils

El Consell d'Administració de Comaigua, companyia referent en la gestió del cicle de l'aigua i de serveis mediambientals del Baix Camp, constituïda pel Consell Comarcal del Baix Camp i Sorea, ha nomenat Alfredo Clúa Baldellou, alcalde de Cambrils, nou president de la companyia.A l'inici del Consell celebrat el passat 27 de setembre, s'han realitzat les votacions a la presidència de la companyia. Alfredo Clúa, ha estat l'únic candidat a optar a la presidència i ha assolit el consens de tots els membres del Consell d'Administració. Clúa substitueix Ernest Roigé, en la presidència.El nou president accepta el càrrec amb la voluntat de liderar un projecte públic-privat que ha tingut sempre com objectius la millora del servei a les persones i la gestió eficient del cicle integral de l'aigua.Els objectius que ha manifestat el nou president són treballar amb l'esperit de ser un referent en mancomunació de serveis públics en col·laboració público-privada en la prestació de serveis públics vinculats al cicle integral de l'aigua. Així mateix esdevenir un operador potent amb l'objectiu de fer-se un lloc en aquest sector empresarial.Els valors que haurien de presidir l'empresa son la transparència, la millora contínua, la digitalització, la sensibilitat social i el respecte al medi ambient. Segons Clúa, «La meta és garantir la gestió del cicle integral de l'aigua al Baix Camp amb la màxima qualitat i eficiència, i vetllar per la seva sostenibilitat i integració al territori al costat de les persones».En la sessió del Consell d'Administració, la gerent Tiphaine Anderbouhr, en nom de Comaigua, ha agraït la feina duta a terme per Ernest Roigé al capdavant de Comaigua entre 2022 i 2023.