El III Vermut Live Music se celebrarà a l'Hospitalet de l'Infant del 12 al 15 d'octubre

Aquest festival que combina música en viu i gastronomia durarà dos dies més que les edicions anteriors i comptarà amb la participació d'un total de 20 establiments de restauració

Actualitzada 09/10/2023 a les 12:18

En vista de l'èxit que va tenir el Vermut Live Music en les edicions anteriors l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha decidit ampliar la durada de la tercera edició d'aquest festival que combina música en viu i gastronomia. Així doncs, enguany se celebrarà durant quatre dies en lloc de dos.

La Regidoria de Turisme ha organitzat aquest esdeveniment pel pont del Pilar, en concret pels dies 12, 13, 14, i 15 d'octubre, amb la col·laboració de l'Associació de Restauració i Hoteleria de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, el patrocini de Vermuts Miró i el suport de la Diputació de Tarragona.

Aquests dies, a 20 bars i restaurants de l'Hospitalet de l'Infant, s'hi oferiran un total de 38 actuacions musicals en directe i diferents aperitius. Tot això, entre les 11 i les 15.30 hores del dijous i divendres; i entre les 11 i les 16:30 h de dissabte i diumenge, unes franges horàries àmplies perquè els veïns i veïnes del municipi i els i les visitants tinguin temps de fer una ruta pels establiments participants i gaudir d'un bon vermut musical.

I és que al llarg dels quatre dies l'oferta de tapes i de música en directe serà variada i de qualitat. Hi haurà actuacions simultànies per a tots els gustos i per a totes les edats: de bachata, rumba, blues, rock, flamenco, so llatí, swing, electrònica, jazz, entre altres estils musicals, a càrrec d'una quinzena de músics, entre els quals hi haurà artistes locals.

«Amb aquesta festival volem fomentar l'activitat econòmica als bars i restaurants i allotjaments locals i promocionar-los; donar suport també al sector cultural i contribuir a desestacionalitzar la temporada turística», ha dit la regidora de Turisme i de Cultura, Elidia López. La regidora ha destacat la «bona col·laboració público-privada» que ha fet possible l'organització d'aquest esdeveniment i també l'ampliació de la durada, amb que es pretén que «més gent pugui gaudir del Vermut Live Music i dels altres atractius del municipi».