El Festival de Màgia Impossible se celebrarà a la Canonja del 20 al 22 d'octubre

El festival comptarà amb espectacles gratuïts de carrer i d'altres de pagament, que tindran lloc al Teatre Municipal Orfeó Canongí

Actualitzada 09/10/2023 a les 17:21

Després de diversos anys atenent la remodelació del que és ara el Teatre Municipal Orfeó Canongí i havent convertit el Poliesportiu en el centre d'operacions del Festival Impossible, la màgia retorna de nou al teatre per, sense deixar de banda els espectacles de carrer, formar part de la temporada de tardor de l'OCTM.Enguany, el festival, que se celebrarà del 20 al 22 d'octubre, comptarà amb espectacles adreçats a tota mena de públic. Des d'aquelles persones que gaudeixen quedant-se bocabadades amb les grans il·lusions fins a aquelles que s'admiren amb l'aparent facilitat amb què el mag manipula una baralla de cartes.L'Impossible s'ha fet gran i arriba a l'edició número 18 amb un gran cartell i en un espai emblemàtic i espectacular com és el Teatre Municipal Orfeó Canongí. El regidor de cultura, Salvador Ferré, se sent molt satisfet de tornar al remodelat teatre «ja que serà un salt qualitatiu important pel que fa a la posada en escena dels diferents espectacles de nit».