Desmantellada a Salou i Reus la tercera ramificació d'un grup criminal que fabricava i distribuïa bitllets falsos

S'han detingut 6 persones i s'han realitzat 7 entrades i registres a Salou i a Reus, on s'ha intervingut moneda falsa, impressores i material

Actualitzada 09/10/2023 a les 09:29

Els Mossos d'Esquadra conjuntament amb agents de la Policia Nacional i en coordinació amb Europol, han detingut 6 persones, 5 d'entre 19 i 23 anys i un menor d'edat, a qui se les atribueixen delictes de falsificació de moneda i tràfic de drogues.



La tercera investigació relacionada amb el mateix grup

Els dies 20 i 21 de setembre es va dur a terme l'operatiu d'explotació del cas on es van produir les detencions i un total de 7 entrades i escorcolls a domicilis i locals de les persones investigades. En un d'aquests escorcolls es va desmantellar el laboratori de bitllets, format per impressores, ordinadors, i un bitllet de valor facial 50 € imprès que feien servir com a plantilla. També es van intervenir substàncies estupefaents. L'últim membre del grup, que encara no s'havia detingut, es va presentar el dissabte dia 23 de setembre al jutjat de guàrdia de Tarragona.Els bitllets falsos es realitzaven en domicilis i locals privats regentats pels investigats, i eren confeccionats artesanalment i en poques remeses, fet que va dificultar enormement les gestions de recerca i localització del punt exacte de producció.Durant les entrades i escorcolls es van intervenir, a banda dels bitllets falsos, 1.500 pastilles de Metamfetamina,120 grams de cocaïna, 5 bombones d'òxid nitrós, 1kg marihuana, 520 grams de haixix.Els 6 detinguts van passar a disposició judicial el passat 22 de setembre i van quedar en llibertat amb càrrecs i mesures cautelars.El mes de gener de 2023 els investigadors van detectar la circulació d'una gran quantitat de bitllets falsos de 10 €, 20 € i 50 € que presentaven elements comuns de falsificació vinculats a diverses impremtes il·legals desarticulades el 2021 i 2022.L'any 2021 agents de la Unitat d'investigació de Tarragona dels Mossos d'Esquadra van desarticular un laboratori de moneda, en la localitat de Salou, que estava produint a gran escala bitllets de 20€ amb gran afectació a tot el territori espanyol. En aquest operatiu policial es van detenir a tres persones, tot i que un dels membres del grup no va ser detingut.A l'any següent l'investigat va continuar amb l'activitat delictiva i va muntar juntament amb altres tres persones diversos laboratoris de moneda apòcrifa, a Reus, Salou i Alemanya. El mateix 2022, en detectar-se aquesta activitat il·lícita, un equip conjunt d'investigació d'especialistes en matèria de moneda falsa dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional van detenir tretze persones i desmantellar els laboratoris de falsificació de bitlles de 20€ i 50€.Com va passar amb el 2021, un dels investigats, que no havia estat detingut, va crear el seu propi grup amb el qual va continuar fent impressions de bitllets de valor facial baix, i amb gran afectació en territori nacional, fins a aquesta última operació policial. El detingut es va servir dels coneixements adquirits a través de les diferents persones que havien format els dos grups anteriors desmantellats.Els investigadors donen per finalitzat i desarticulat el laboratori de moneda falsa més actiu i amb més afectació dels últims anys a Catalunya. En el marc de les 3 actuacions contra membres d'aquest grup s'han detingut 22 persones i s'han desmantellat tres laboratoris de bitllets espuris.Durant les 3 fases de la investigació s'han aconseguit retirar del circuit legal bitllets falsos per valor facial de més de 36.000 euros.La investigació ha estat tutelada pel Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Tarragona i hi ha participat membres de l'Àrea Central de Crim Organitzat de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, i per part de la Policia Nacional, per membres de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de Madrid i Tarragona.