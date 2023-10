Constantí gaudeix de la moda, la gastronomia i el teatre en una jornada cultural i festiva

Durant la jornada es van presentar les principals tendències per a la tardor/hivern i es va celebrar el II Concurs de Pa de pessic

Actualitzada 09/10/2023 a les 16:22

Segona edició del Concurs de Pa de pessic

El Pavelló Poliesportiu municipal de Constantí ha acollit aquest passat dissabte 7 d'octubre una jornada cultural i festiva en què la moda i el teatre han estat els grans protagonistes. Els actes s'iniciaven amb una desfilada de moda de la temporada tardor/hivern organitzada per l'establiment local «El Raconet de la Pina», que va donar a conèixer les principals tendències de moda per als propers mesos. Seguidament, va arribar la representació de l'obra de teatre «Generación EGB antes y después», amb «Las Chicas de Oro», el grup de teatre del projecte Gent Gran Activa de La Canonja.Durant la jornada festiva d'aquest passat dissabte al Pavelló Poliesportiu, s'ha celebrat tambélasegona edició deI Concurs de Pa de pessic, un concurs de caràcter popular, on podien participar totes les persones de 60 o més anys que ho desitgessin.El jurat, de caràcter popular, va decidir atorgar els dos premis del concurs a Magdalena Portella, que va rebre el premi al pa de pessic més gustós, i Antònia Martorell, que va rebre el guardó a la millor presentació. Els criteris que van guiar el veredicte es van basar en el punt de cocció, esponjositat, el sabor, i la presentació. La jornada va finalitzar amb una xocolatada popular.