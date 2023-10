Aturats els dos reactors de la nuclear d'Ascó per una avaria amb les línies externes d'evacuació

La central ha entrat en parada automàtica aquest dilluns a la matinada per un incident similar al de Vandellòs el dia 20

Actualitzada 09/10/2023 a les 12:09

Una avaria a la xarxa elèctrica externa ha provocat l'aturada automàtica dels dos reactors de la central nuclear d'Ascó aquest dilluns a la matinada, segons han confirmat a l'ACN fonts de l'empresa gestora ANAV.L'aturada i desconnexió s'ha produït després que saltessin les proteccions de les línies externes d'evacuació de l'energia. Es tracta, segons han confirmat les mateixes fonts, d'un incident molt similar al que ja va patir la central nuclear de Vandellòs II, també gestionada per ANAV, el dia 20 de setembre passat.Segons ha precisat posteriorment l'empresa gestora en un comunicat, la incidència ha tingut lloc al parc elèctric de 380 kV de Red Eléctrica. La unitat II s'ha aturat automàticament quan mancaven sis minuts per tres quarts de tres de la matinada i la I ha experimentat la mateixa incidència quan passaven nou minuts de les cinc.ANAV ha assegurat que totes dues unitats han funcionat segons disseny i les plantes ara es troben desacoblades de la xarxa elèctrica i estables. S'estan efectuant les comprovacions necessàries per sincronitzar els dos grups mentre Red Eléctrica treballa per resoldre les anomalies, de forma coordinada amb els gestors de la central.La incidència, han remarcat els gestors, ha estat comunicada al Consell de Seguretat Nuclear i no ha tingut afectacions en la seguretat de la planta, les persones o el medi ambient.