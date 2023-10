Alerten que la meitat d'arbres de fruita dolça del Camp de Tarragona i l'Ebre s'han mort per la sequera

El sindicat considera «insuficients» els ajuts i reclama un pla de reconversió per a la pagesia afectada

Actualitzada 09/10/2023 a les 14:58

Unió de Pagesos (UP) alerta que la sequera ja ha causat la mort de la meitat dels arbres de fruita dolça a les zones que reguen els pantans dels Guiamets, Margalef i Riudecanyes – plantacions agrícoles situades a les comarques de la Ribera d'Ebre, el Priorat, Baix Camp i el Tarragonès. Per a la pagesia afectada són «insuficients» els ajuts concedits.En concret, indiquen els 275 euros/ha del Ministeri d'Agricultura i els 275euros/ha addicionals que atorgarà el Departament d'Acció Climàtica, així com els que va articular a finals de juliol per deixar la cirera no comercial als arbres o a terra. UP exigeix un pla de reconversió que permeti cobrir el 100% dels costos d'arrencada, la nova plantació i el període improductiu dels cultius.Segons dades d'Unió de Pagesos, el pantà de Guiamets rega 1.347 hectàrees, 802 de les quals de fruita dolça. Hi predominen l'ametller, el cirerer, l'olivera i la vinya en els municipis dels Guiamets, Tivissa, Mora la Nova, Garcia, el Masroig i Capçanes. Pel que fa a l'embassament de Margalef rega bàsicament ametllers, olivera i vinya, amb tretze hectàrees de fruita dolça, als municipis de Cabacés, la Bisbal de Falset, Margalef, Vilella Alta, Vilella Baixa i la Palma d'Ebre. En el cas de Riudecanyes subministra aigua, principalment, a camps d'avellaners, olivera, ametllers i garrofers, però també ho fa en 158 hectàrees de fruita dolça repartides entre una vintena de poblacions.Les dades d'aquest octubre indiquen que el pantà de Margalef està pràcticament sense capacitat, mentre que el de Guiamets està al 10%, i el de Riudecanyes al 4,53%. Segons el sindicat, la sequera també ha afectat les 47 hectàrees de fruita dolça en secà d'aquests municipis on predomina el cirerer de secà (30 hectàrees), el pruner (4 hectàrees), l'albercoquer (3 hectàrees), el magraner (3 hectàrees), el presseguer (2 hectàrees), el pomer (2 hectàrees) i la figuera (2 hectàrees).