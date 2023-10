«Volem que els adults també es vesteixin per la Concentració de pagesets i pagesetes»

Les dues regidores fan un repàs detallat de totes les activitats programades per a la Festa Major petita

Actualitzada 06/10/2023 a les 18:08

Remei Gavaldà: Es van presentar més de cent propostes, i al final se n'han seleccionat sis. Vam pensar que aquest divendres seria un bon dia per presentar-les, perquè la gent podrà venir i saber com ha anat tot el procés.Teresa Ferré: Aquesta part del programa està pensat per a les famílies i els nens. Al matí hi ha un taller de circ perquè l'any passat ja se'n va fer un i va agradar molt. Per això hem pensat que enguany es podria repetir, amb una companyia diferent. Paral·lelament, a la Biblioteca, que està a la mateixa plaça, hi haurà un taller de. En aquest cas calia inscripció prèvia i l'aforament ja està complert. Està pensat perquè els pares que tinguin nens més grans i més petits puguin tenir uns fenti uns altres al taller de circ, hem buscat la conjunció de totes dues propostes.Teresa Ferré: Sí, aquesta és una activitat molt arrelada al nostre poble, hi participen famílies senceres. La idea és fer tres rondes, però si hi ha molta gent, en farem dues per poder-hi encabir més participants. L'any passat en vam tenir 35, i a la Festa Major grossa d'enguany, 50.Remei Gavaldà: En efecte, ho tornem a fer perquè la gent ho demana. Aquí al poble hi ha molta tradició de DJ's, i l'any passat ens van demanar de fer aquesta activitat. Va tenir molt d'èxit i per això repetim. El concurs és obert a tothom.Remei Gavaldà: A partir de les 23 h actuaran els DJs del poble. Enguany n'hi haurà quatre perquè les actuacions de Cristian Live i David Now de la Festa Major Grossa es van haver de suspendre a causa de la pluja, així que ara farem que s'ho combinin entre tots quatre.Teresa Ferré: El Punt Lila, que es gestiona des de la Regidoria de la Dona, estarà tota la nit a dins del mateix Casino Municipal on es farà el concert. Vol tenir una funció preventiva, recordar als joves les actituds que han de tenir en el marc de les macrofestes. I si hi hagués qualsevol incidència, també s'hi podrà acudir.Teresa Ferré: Sí. La Concentració de pagesets i pagesetes s'havia fet, tradicionalment, per Sant Isidre. Però com que ara ja no queden pagesos, s'ha conservat la tradició però s'ha traslladat a la Festa Major Petita de l'Ecce Homo. Com abans, també es fa l'ofrena dels fruits, amb cistellets que contenen aliments. Els més tradicionals del poble són les garrofes, les ametlles i el raïm. Pel que fa a les edats dels pagesets i les pagesetes, poden venir des de nadons a avis. L'any passat va ser el primer que els adults es van vestir també de pagesos, perquè ens vam trobar que molts pares i mares que acompanyaven la canalla ho van fer. Fins i tot els regidors ens vam vestir! Enguany esperem que més o menys es repeteixi el nombre de gent de l'any passat, que van ser més de trenta.Remei Gavaldà: Més que novetat, podem explicar que, encara que no surti al programa, al final sí que tindrem la nostra cuca al Seguici. No sortia al programa de festes perquè estava al taller, però sembla que finalment sí que la tindrem a punt. A ella, i al capgròs de l'Espriu.Remei Gavaldà: Aquest any l'entitat serà el Club de patinatge. Ho fem així perquè, d'aquesta manera, cada any un grup o club se'n pot encarregar i, a la vegada, pot fer una mica de fons.Teresa Ferré: És la primera vegada que ho programem en aquesta època de l'any. Aquesta obra, que la representa el grup de teatre local, ja s'havia estrenat, però es va haver de suspendre una de les funcions i ara es podrà veure en dues sessions noves, el dijous 12 i el diumenge 15.Teresa Ferré: De moment, el que podem avançar és que per Tots Sants repetirem l'experiència de l'any passat, quan vam fer un concert al Cementiri. Va anar molt bé i ja estem preparant el d'aquest any. L'any passat va ser un concert de violoncel i enguany segurament serà amb un violí i una viola.