Pugen els robatoris i els intents d'homicidi al Camp de Tarragona i l'Ebre durant la primera meitat de l'any

La criminalitat total creix un 12,5% i els ciberdelictes un 23,3%, segons el balanç del Ministeri de l'Interior

Actualitzada 06/10/2023 a les 12:29

Els robatoris -especialment els furts, sostraccions de vehicles així com casos amb violència i intimidació- i els intents d'homicidi o assassinat són alguns dels delictes que més han pujat durant aquest primer semestre de 2023 al conjunt del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons les dades del balanç de criminalitat que fa públiques el Ministeri de l'Interior, els diferents cossos policials que operen a la demarcació va registrar en total 21.956 delictes entre gener i juny d'enguany, un 12,5% més respecte el mateix període de l'any passat, especialment també per un increment del 23,3% dels ciberdelictes. Amposta -amb un 36,2% més-, el Vendrell -26,7%- i Tarragona -18,4- són els municipis on més creixen la criminalitat registrada.



Més furts i robatoris de vehicles a Tarragona ciutat

Creixen els casos de tràfic de drogues a Reus

Amposta i el Vendrell lideren l'increment

Salou, a la cua

Els 5.044 furts registrats a tota la demarcació durant els primers sis mesos de l'any suposen un creixement del 21,5% respecte el mateix període de l'any passat. És el capítol que més augmenta en l'apartat de "criminalitat convencional" -que creix un 10,7%-, seguit de les sostraccions de vehicles -251 i un augment del 18,4%-, així com dels robatoris amb violència i intimidació -559 i un 15% més- Els robatoris amb força en domicilis i establiments arriben als 1.918 casos, i un increment del 8,2%.Un altre dels capítols que experimenta una variació remarcable és el dels homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa, que pugen de 17 a 20 casos -un 17,6% més-. Els homicidis i assassinats comesos es mantenen en tres i els delictes per lesions i baralles pugen fins els 198, incrementant un 15,1%. Els casos de tràfic de drogues, per la seva banda, segueixen també a l'alça arribant als 282 -un 8,9% més-.Per contra, els delictes contra la llibertat sexual, 195 en total, baixen un 3%. Les violacions, concretament, uns 70 casos, representen un -12,5% respecte el mateix període de fa un any.En el còmput global, però, un dels àmbits que més contribueix al creixement dels casos en l'estadística és la cibercriminalitat, principalment les estafes informàtiques, que arriben als 3.528 casos, gairebé 1.700 més que fa un any, i s'incrementen en un 23,3%, un percentatge al voltant del qual se situen dues grans ciutats de la demarcació.Per municipis, la ciutat de Tarragona registra un increment global dels delictes del 18,4%, amb 4.429 fets. En aquest cas, els furts també, amb 1.493 casos, encapçalen el principal capítol de pujada, amb un 31,4%, al costat de les sostraccions de vehicles, que amb 61 casos creixen un 45,2%. Els robatoris amb força en domicilis, 264, creixen un 20,5%, i un 17,6% els que es cometen amb violència i intimidació. Un cas més d'homicidi en grau de temptativa és responsable d'un 33,3% més. Per contra, els delictes contra la llibertat sexual baixen globalment un 8,6% i, concretament, les violacions, amb vuit casos, es redueixen un 46,7%.A Reus, l'increment global és del 7,2%, amb 2,775 casos. En aquest cas, concretament, el tràfic de drogues, amb 25 casos i un 38,9% més, encapçala la llista de delictes que més s'incrementen respecte el primer semestre de 2022. Els robatoris amb violència i intimidació creixen un 14,9%, un 13,95 als domicilis i establiments. A la capital del Baix Camp els furts baixen un -36% i els robatoris de vehicles un -10%. Un cas més d'homicidi dolós o assassinat en grau de temptativa fa pujar l'estadística un 33,3%., Per contra, els delictes contra la llibertat sexual cauen un -9,4% i un -28,6% el capítol concret de les violacions.De la resta de municipis majors de 20.000 habitants que analitza el Ministeri de l'Interior, destaquen les xifres d'Amposta, amb un increment total dels fets delictius del 36,2%, arribant als 606 casos. Els tres casos més de lesions i baralles tumultuàries suposen un creixement del 300%. El capítol més nombrós, els furts, 147, augmenta un 22,5% mentre que els robatoris els comesos en domicilis i establiments, 28, són un 33,3% més. Per contra, baixa un 75% els fets vinculats al tràfic de drogues. L'increment de la cibercriminalitat en un 215,8% i 120 casos ajuda també a disparar l'estadística.L'increment al Vendrell ha estat del 26,7%. S'ha passat d'un a tres homicidis dolosos o assassinats -un creixement del 200%-; els robatoris amb violència i intimidació freguen un increment de prop del 90%, amb 93 casos; un augment dels furts fins el 46,8% i 339 casos; o els robatoris amb força en domicilis i establiments, un 19,1% i 106 fets.També a Tortosa l'augment de l'índex ha estat notable, segons les dades ministerials. S'han comptabilitzat 975 fets i un augment del 14,4. Destaca l'increment del capítol dels delictes contra la llibertat sexual, que passen de sis a tretze -un 116,7% més- i les violacions, que es multipliquen per tres, passant de dos a sis. Els robatoris amb força en domicilis i establiments, 91, pugen un 51,7%, mentre que els furts, 180, ho fan un 20,8%.Els increments a la resta de municipis analitzats són força inferiors. Així, Vila-seca (Tarragonès) tanca el semestre amb 709 fets i un increment del 5,2%; Cambrils (Baix Camp), 772 i un increment de l'1,6%. Entre els que registren índexs amb xifres negatives figura Calafell (Baix Penedès), amb 571 delictes, i -0,3%; o Valls, amb 742 casos i un -2,6%.Al capdavall de tot, liderant la reducció de casos delictius, figura Salou, amb 1.310 delictes i una evolució respecte 2022 del -5,3%. En aquest cas, baixen notòriament els casos de sostraccions de vehicles amb -23,5%; robatoris amb violència i intimidació, -17,9%; però també delictes contra la llibertat sexual, -15,4%, i també violacions, -25%. S'ha passat també de dos a un intents d'homicidi, amb un -50%, però en canvi incrementen les lesions i baralles tumultuàries en un 133,3%.