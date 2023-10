La Realting Mastercup Regatta torna aquest cap de setmana a Cambrils

Els fons recaptats es destinaran a la campanya 'Per als valents' de l'hospital Sant Joan de Déu, líder mundial en oncologia pediàtrica

Actualitzada 06/10/2023 a les 15:11

Cambrils torna a acollir aquest cap de setmana una nova edició (la sisena) de la Realting MasterCup Regatta, un esdeveniment internacional de caràcter ludicoesportiu que reuneix una trentena d'empresaris europeus i recapta fons amb finalitats benèfiques. Al llarg de tres dies -des d'ahir dijous fins dissabte-, els participants reforcen el networking i el contacte personal a través de la navegació i diverses activitats per conèixer el Patrimoni natural i gastronòmic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Després de l'èxit de l'edició de l'any passat, la regata empresarial Mastercup ha renovat el seu acord de col·laboració amb l'hospital Sant Joan de Déu (SJD) de Barcelona, líder mundial en càncer pediàtric, mitjançant el programa 'Per als valents' de Cambrils.Dissabte que ve, juntament amb la cerimònia de lliurament de premis, que seran lliurats per l'alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, tindrà lloc al Club Nàutic de Cambrils una gala benèfica durant la qual l'artista cambrilenc David Callau, crearà una obra en directe que posteriorment serà subhastada entre els assistents. Tota la recaptació de la gala, es destinarà a l'esmentat centre mèdic i de recerca del SJD. El trofeu Mastercup, que simbolitza la llibertat a través d'un iot en plena navegació, està realitzat amb bronze i roure canadenc amb disseny del famós joier Jan Karpov.El coordinador de Cambrils Pels Valents, Sito Cano, -que ja fa més d'un lustre que recapta fons contra el càncer infantil-, subratlla el fet que els empresaris que arriben d'Europa «siguin conscients de la grandesa del que estan fent aquí». «L'edició del 2022 va ser fantàstica, i tenim el repte de millorar en aquesta Mastercup 2023», avança aquest policia local de Cambrils, també impulsor dels 'Escuts solidaris', que actualment integra més de 160 cossos de Policia Local contra el càncer infantil a Catalunya, Andalusia, Astúries, Balears, Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa.A més de donar a conèixer projectes solidaris com el que abandera l'hospital SJD, un altre dels objectius és consolidar un esdeveniment de prestigi internacional a Cambrils. «L'Ajuntament sempre estarà al costat dels impulsors d'una cita que posiciona Cambrils en un segment turístic de gran potencial, i que a més de generar noves oportunitats, ajuda a una causa tan noble», afirma l'alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa.«La Realting Mastercup és una nova manera d'entendre els esdeveniments amb executius que obre Catalunya i Cambrils als grans empresaris internacionals, cosa que al final contribueix a un augment en les inversions i en el flux de turistes d'alt nivell», reitera el fundador d'One Executive, Serge Ishutinov. Al costat de l'esdeveniment nàutic de Cambrils i amb la mateixa filosofia de barrejar filantropia, esport i networking empresarial, Mastercup Wintersport també ha desenvolupat esdeveniments des del 2011 a famoses estacions d'esquí d'Àustria i Itàlia. La darrera edició va tenir lloc a finals de març a Barqueira-Beret.