Figa Flawas presenta 'Xtraterrestres (na de na)', el single que tanca l'EP 'Recent t'arriba la invitació…'

Actualitzada 06/10/2023 a les 09:17

Figa Flawas ha presentat el tema 'Xtraterrestres (na de na)', una nova cançó «amb arranjaments d'electrònica i ànim festiu» amb què el conjunt de Valls tanca l'EP 'Recent t'arriba la invitació…'. El nou single abraça referències de la cultura pop com la nina Barbie i el nino Ken, el personatge del Club Super 3 Tomàtic, l'artista C. Tangana o la sala Razzmatazz, entre d'altres. El nou tema s'afegeix als que els vallencs han publicat fins ara, 'Mussegu', 'Diabla', 'Xalala' i 'Aurora', cançons habituals als concerts d'una gira que acabarà aquest any amb 76 actuacions. Els temes han comptat amb les col·laboracions d'artistes com Lluís Gavaldà d'Els Pets, Mushka o Stay Homas.



El conjunt ha anunciat, alhora, que presentarà el seu nou disc el pròxim 20 d'abril a la sala Apolo de Barcelona, en el marc del Festival Cruïlla de Primavera.