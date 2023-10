El III Vermut Live Music creix i suma quatre dies de música i gastronomia a l'Hospitalet de l'Infant

S'han programat 36 actuacions musicals en directe en una vintena de bars i restaurants de l'Hospitalet

Actualitzada 05/10/2023 a les 20:40

Després de l'èxit que ha tingut el Vermut Live Music en les edicions anteriors, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha decidit ampliar la durada de la tercera edició d'aquest festival que combina música en viu i gastronomia. Així doncs, enguany se celebrarà durant quatre dies en lloc de dos.La Regidoria de Turisme ha organitzat aquest esdeveniment pel pont del Pilar, en concret pels dies 12, 13, 14, i 15 d'octubre, amb la col·laboració de l'Associació de Restauració i Hoteleria de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, el patrocini de Vermuts Miró i el suport de la Diputació de Tarragona.Aquests dies, a 20 bars i restaurants de l'Hospitalet de l'Infant, s'hi oferiran un total de 36 actuacions musicals en directe i diferents aperitius. Tot això, entre les 11 i les 15.30 hores del dijous i divendres; i entre les 11 i les 16:30 h de dissabte i diumenge, unes franges horàries àmplies perquè els veïns i veïnes del municipi i els i les visitants tinguin temps de fer una ruta pels establiments participants i gaudir d'un bon vermut musical.I és que al llarg dels quatre dies l'oferta de tapes i de música en directe serà variada i de qualitat. Hi haurà actuacions simultànies per a tots els gustos i per a totes les edats: de bachata, rumba, blues, rock, flamenc, so llatí, swing, electrònica, jazz, entre altres estils musicals, a càrrec d'una quinzena de músics, entre els quals hi haurà artistes locals.«Amb aquest festival volem fomentar l'activitat econòmica als bars i restaurants i allotjaments locals i promocionar-los; donar suport també al sector cultural i contribuir a desestacionalitzar la temporada turística», comenta la regidora de Turisme i de Cultura, Elidia López. La regidora ha destacat la «bona col·laboració publicoprivada» que ha fet possible l'organització d'aquest esdeveniment i també l'ampliació de la durada, amb la qual es pretén que «més gent pugui gaudir del Vermut Live Music així com dels altres atractius del municipi».Al web de l'Ajuntament ( www.vandellos-hospitalet.cat ) i a la pàgina web de Turisme ( www.hospitalet-valldellors.cat ) es poden consultar els horaris de les actuacions i els músics que actuaran a cada establiment. També hi trobareu informació a les xarxes socials de l'Ajuntament, de Turisme i de l'Associació de Restauració i Hoteleria.