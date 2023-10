Detenen un home per vendre haixix a dues persones en un carrer de Salou

Els agents intervenen dos mòbils i dos rellotges en l'escorcoll fet als implicats en l'intercanvi

Actualitzada 06/10/2023 a les 16:25

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous un home com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues a Salou (Tarragonès). Al voltant de dos quarts d'onze del matí, els agents van seguir dues persones conegudes per la policia per delictes contra el patrimoni, un home de 32 anys i una dona de 44, els quals es van trobar amb l'arrestat.Segons fonts policials, es van intercanviar un paquet per un telèfon mòbil al carrer Barcelona del municipi. En l'escorcoll fet a les tres persones per separat, els policies van intervenir haixix, dos mòbils i dos rellotges. A més, les mateixes fonts expliquen que un d'ells es va empassar suposadament una paperina de cocaïna.