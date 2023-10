Comencen les obres de reconstrucció de la nau de la brigada de Montblanc afectada per un incendi l'any 2021

Els treballs compten amb un pressupost de 233.000 euros i un termini d'execució de tres mesos

Actualitzada 06/10/2023 a les 16:50

L'Ajuntament de Montblanc ha iniciat aquesta setmana les obres de reconstrucció de la nau de la brigada municipal que es va veure afectada per un incendi el 2021. Els treballs se centraran en la coberta -inexistent des de fa dos anys-, la instal·lació de fontaneria i evacuació, subministrament i col·locació del dipòsit de gasoil, així com sistemes de comunicacions.El pressupost és de 233.000 euros i el termini d'execució és de tres mesos. «Era una obra molt necessària. Després de l'incendi, teníem una mancança molt important», ha afirmat el regidor d'Urbanisme, Marc Vinya. Amb la coberta ja instal·lada, es podrà començar a adequar la nau amb tot el necessari per treballar i «donar un millor servei».El consistori també preveu instal·lar un espai de càrrega de vehicles elèctric per «quan la brigada en comenci a utilitzar» i poder respondre així «a les necessitats futures del servei», han afegit fonts municipals. Per la seva banda, el regidor Pepe Ardila, que ha visitat aquest matí les obres acompanyat del regidor Vinya i del cap de la brigada municipal, David Pulido, ha celebrat que «amb les obres acabades es podrà centralitzar tot el servei a la nau i els permetrà donar un millor servei». «Ara fa dos anys que treballem en precari», ha sentenciat.