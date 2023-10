Adif suprimirà dos passos a nivell a La Canonja

En tots dos casos es construirà una passarel·la de vianants i un pas superior per a vehicles i vianants amb una inversió de girebé 7 MEUR

Actualitzada 06/10/2023 a les 12:04

Finançament Europeu

Adif suprimirà dos passos a nivell ubicats a les línies València-Tarragona i Lleida-Reus-Tarragona, al municipi de la Canonja . Aquesta actuació, amb una inversió de 6,9 milions d'euros, contribuirà a la permeabilitat de la xarxa a l'entorn i incrementarà les condicions de seguretat de la infraestructura ferroviària, tant per als ciutadans com per a les circulacions.En tots dos casos, els passos a nivell seran substituïts per una passarel·la de vianants i un pas superior per a vehicles i vianants.La supressió del pas a nivell situat al p.k. 269,782 de la línia València-Tarragona comportarà la construcció d'una passarel·la de vianants, que donarà continuïtat al Camí del Rourell a la cruïlla amb la via ferroviària. L'estructura (257 m) comptarà amb dues obertures centrals per salvar la infraestructura ferroviària i altres instal·lacions i disposarà de dues rampes d'accés per als vianants.Per tal de garantir la permeabilitat transversal al parc mòbil de Bombers de la Generalitat, es construirà un vial d'accés al pont de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, dins de les instal·lacions de la companyia BASF; i es condicionarà un tram de camí dins les instal·lacions de lempresa.Per suprimir el pas a nivell del p.k. 97,087 de la línia Lleida-Reus-Tarragona, s'executarà un pas superior per al trànsit viari i per als vianants. La seva estructura estarà integrada per dues obertures (27 m) i s'ha projectat una glorieta al final del vial per reconduir el trànsit a les instal·lacions que s'ubiquen a la zona i rampes al marge esquerre.Per mantenir l'accés del pas a nivell a l'empresa BASF, el nou connectarà amb la carretera que travessa el pas a nivell, construint un carril central (90 m) per facilitar la incorporació al nou vial.Ambdues actuacions es connectaran a través del Camí del Rourell, que es condicionarà per ser utilitzat pels vianants que es dirigeixin cap a la passarel·la per als vianants i pels vehicles d'emergència, seguretat o manteniment d'instal·lacions.Les obres seran adjudicades a la Unió Temporal d'Empreses integrada per Acsa Obres i Infraestructures, Acinser Integral i Infraestructures Trade.Aquestes actuacions comptaran amb finançament europeu a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU.