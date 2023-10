Valls celebrarà una nova edició de la Cursa Popular de Santa Úrsula

La cursa tindrà lloc diumenge 22 d'octubre, a partir de les 10 del matí, amb un recorregut pel centre històric

Actualitzada 05/10/2023 a les 17:25

Valls celebrarà el proper diumenge dia 22 d'octubre la Cursa Popular de Santa Úrsula, un dels grans esdeveniments esportius que organitza el Patronat Municipal d'Esports de Valls.



La cursa, que enguany complirà la seva 41edició, és tota una festa ciutadana i esportiva que reuneix atletes de competició però que també ha sabut potenciar la participació de petits i grans. L'organització espera superar els 900 participants.La cursa és una celebració esportiva que coincideix amb la Fira de Santa Úrsula i compta amb la participació de l'alumnat de les escoles i instituts de la ciutat a més de la col·laboració directa de clubs esportius de Valls com el Fornàs Atlètic Club de Valls i l'Alt Camp, la Secció Ciclista del CB Valls, BTT Valls i Alt Camp i la Secció d'atletisme de l'AAEET.En la present edició, el Pati serà el punt de sortida i arribada de la cursa amb un recorregut aproximat de 3,5 quilòmetres. El tret de sortida serà a les 10 del matí i les persones participants recorreran els carrers del centre històric.Seguint amb la iniciativa impulsada des de l'any passat, serà una cursa inclusiva, en un projecte fruit de la col·laboració entre el Patronat d'Esports, el Pla d'Acció Comunitària Inclusiva (PLACI) de l'Ajuntament de Valls i la Fundació Ginac. Així doncs, el circuït estarà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i serà apte per a cadires de rodes. També està previst habilitar un recorregut especialment curt per a persones amb necessitats especials.La inscripció a la cursa es pot efectuar aquests dies a les escoles i instituts de Valls, al Patronat Municipal d'Esports o bé, una hora abans de la cursa, al Pati on s'habilitaran quatre punts d'atenció als participants. Tanmateix les inscripcions també es podran realitzar per internet a la pàgina web del Patronat d'Esports.Al final de la cursa, es lliuraran els obsequis i guardons, en concret al/la participant més gran i al/la més petit/a i es sortejarà material esportiu. Totes les persones que hi participin podran gaudir d'un avituallament al finalitzar la cursa gentilesa de bonÀrea.