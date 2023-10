Salou transformarà 11 places de la ciutat per convertir-les en refugis climàtics

El projecte, que ascendeix als 2.259.076, 79 euros, ha estat redactat pels STM i ha rebut finançament dels fons Next Generation

Actualitzada 05/10/2023 a les 16:16

Els espais, objectiu d'aquesta inversió

Salou ha posat en marxa la licitació destinada a la transformació d'11 places, amb treballs de renaturalització i implantació de sistemes i elements que les converteixin en autèntics refugis climàtics. El projecte, que ascendeix als 2.259.076, 79 euros, ha estat redactat pels STM i ha rebut finançament dels fons Next Generation. Aquesta transformació pretén redefinir i revitalitzar diverses zones del municipi convertint-les en places 'amables' i adaptades a les necessitats que un municipi turístic ha d'oferir promovent el benestar.Per tant no es tracta només d'un projecte d'embelliment, sinó de crear zones verdes, fresques i acollidores, «reforçar la vegetació i introduint elements d'aigua que recordin la tranquil·litat dels jardins àrabs i la tradició mediterrània», explicava Pere Granados, l'alcalde de Salou. La sostenibilitat és el pilar central d'aquesta transformació. Una prova d'això és l'enfocament en l'estalvi i reaprofitament d'aigua, amb plans d'incloure sistemes de recollida d'aigua de pluja en determinades àrees.Entre els espais destacats es troba la Cala Crancs, on una simple esplanada es transformarà en una plaça viva amb jocs per als més petits, amb ombra i un verd arbrat. Al Mirador de Salou, un terreny donat pel CRT, es convertirà en un espai natural amb camins interiors per als veïns, preservant l'espècie autòctona. La plaça Corona d'Aragó serà revitalitzada amb jardineres elevades, arbres i jocs d'aigua, mentre que la plaça de la Pau experimentarà una unió de dos espais amb una nova font i comptarà amb una obra de l'escultora Béatrice Bizot.Però aquests són només alguns exemples dels molts canvis planejats. Des de la Plaça Louis Braille fins al Camí de les Pedreres, passant per la plaça d'Andalusia i el parc de Manel Albinyana. L'alcalde afegia que «amb aquesta ambiciosa iniciativa, Salou no només es prepara per al futur, sinó que també es compromet a oferir un entorn més sostenible, saludable i acollidor per als seus residents i visitants».